Gdzie w Polsce żyje się najbezpieczniej?

Ranking portalu Business Insider "Najlepsze miasta do życia w Polsce" to zestawienie, które pokazuje, w których polskich miastach najlepiej się żyje. W najnowszej edycji przeanalizowano 16 miast wojewódzkich, biorąc pod uwagę zarówno kwestie ekonomiczne, jak zarobki, bezrobocie i ceny mieszkań, jak i czynniki bezpośrednio wpływające na codzienny komfort mieszkańców. Wśród nich znalazły się m.in. dostęp do lekarzy, jakość powietrza oraz bezpieczeństwo mierzone liczbą przestępstw w przeliczeniu na 1000 mieszkańców.

To właśnie ostatni z tych wskaźników warto przeanalizować osobno. Bezpieczeństwo jest jednym z kluczowych elementów jakości życia – wpływa na to, jak mieszkańcy oceniają swoje otoczenie i czy mogą czuć się swobodnie na co dzień. Dane z najnowszego rankingu pokazują przy tym, że czołówka bezpiecznych miast nie musi pokrywać się z ogólnymi liderami zestawienia.

To tutaj jest najbezpieczniej

Na potrzeby zestawienia porównano liczbę stwierdzonych przestępstw w odniesieniu do liczby mieszkańców. Pod uwagę wzięto dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące pierwszych trzech miesięcy 2026 r. Dzięki przeliczeniu wyników na 1000 mieszkańców można było porównać miasta niezależnie od ich wielkości. Najlepiej wypadł Rzeszów. Tuż za nim znalazły się Lublin i Białystok. Kto jednak znalazł się na niechlubnym końcu zestawienia? O tym w galerii zdjęć poniżej.

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Najbezpieczniejsze miasta w Polsce

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Rzeszów na pierwszym miejscu

Najlepiej w kategorii bezpieczeństwa wypadł Rzeszów. Stolica Podkarpacia znalazła się na szczycie zestawienia pod względem liczby przestępstw przypadających na 1000 mieszkańców. To szczególnie interesujące, ponieważ miasto jednocześnie nie zajmuje pierwszych miejsc we wszystkich pozostałych kategoriach rankingu.

Lublin na drugim miejscu

Drugie miejsce przypadło Lublinowi. Miasto wyróżnia się nie tylko bezpieczeństwem, ale także bardzo dobrym wynikiem w kategorii dostępności lekarzy na NFZ — w tej kategorii zajęło pierwsze miejsce w całym zestawieniu.

Białystok wysoko, choć w całym rankingu wypadł słabo

Na trzeciej pozycji znalazł się Białystok. To jeden z ciekawszych wyników całego zestawienia. Stolica Podlasia zajęła ostatnie miejsce w ogólnym rankingu najlepszych miast do życia, ale pod względem bezpieczeństwa znalazła się na podium.

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