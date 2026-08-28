Braci Zdrójkowskich pokochała cała Polska. Nierozłączni bliźniacy nie rozmawiali ze sobą przez 8 lat!

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-08-28 20:09

Adam i Kuba Zdrójkowscy (26 l.) goszczą na ekranach telewizorów od wczesnego dzieciństwa i zawsze uchodzili za zgrany duet. Jak się jednak okazuje, wchodzący w dorosłe życie bracia unikali ze sobą kontaktu. Nie rozmawiali wręcz latami! "Trochę nas ludzie skrzywdzili" – wyznał niedawno w wywiadzie Kuba Zdrójkowski.

Większość polskich widzów doskonale kojarzy braci Zdrójkowskich. Bliźniacy pojawili się na ekranie już jako trzylatkowie w kultowej "Chwili prawdy", jednak największą rozpoznawalność przyniósł im w 2009 roku serial "Rodzina zastępcza". Choć pasja do aktorstwa pozostała im na długo, ich drogi rozeszły się po przekroczeniu progu dorosłości. Kuba Zdrójkowski wraca dziś do tamtych momentów i otwarcie mówi o trudnych relacjach z Adamem.

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Adam i Kuba Zdrójkowscy wiosną tego roku świętowali swoje 26. urodziny. Wydaje się, że ich ścieżki w show-biznesie wciąż się ze sobą splatają. Obydwaj grają w serialach, spełniają się jako prezenterzy i chętnie dają o sobie znać na małym ekranie. Wzięli chociażby udział w popularnym show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Choć obaj dbają też o sylwetkę, ich wspólna rzeczywistość wcale nie wyglądała kolorowo.

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Już niedługo Kuba Zdrójkowski dołączy do obsady serialu "Sprawiedliwi. Wydział kryminalny", który emitowany jest w TV4. Podczas jednej z rozmów promujących nowe zawodowe wyzwania, aktor przyznał, że kontakty z bratem bywały dla niego bardzo skomplikowane.

Kuba Zdrójkowski o braku kontaktu z Adamem. Milczeli przez osiem lat

Adam Zdrójkowski już jakiś czas temu nie ukrywał, że wraz z upływem lat on i brat zaczęli się od siebie oddalać. Bycie jednością na oczach milionów Polaków ciążyło im na tyle, że bardzo wcześnie postawili na niezależność. Poczucie odrębności stało się dla nich priorytetem, a w dorosłym życiu znacznie utrudniało utrzymanie mocnych, braterskich więzi.

- Mamy kompletnie różne charaktery. Obaj jesteśmy uparci i to długo nie pozwalało nam się zaprzyjaźnić. [...] Nie jesteśmy typowymi bliźniakami. Całe życie mieliśmy osobne pokoje, osobne zabawki, inne grono znajomych i zainteresowania – wyjawił przed laty Adam w wywiadzie dla serwisu "Co za tydzień".

Teraz o napięciu zdecydował się opowiedzieć sam Kuba. Rozmawiając z "Wirtualną Polską" zdradził, że on i Adam naprawdę nie rozmawiali ze sobą przez osiem lat. Aktor bez cenzury przyznał, że po blisko dwóch dekadach wspólnego życia najzwyczajniej w świecie byli zmęczeni wzajemnym towarzystwem.

- Po osiemnastu latach wspólnego życia mieliśmy dość siebie - skwitował.

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Aktor wprost: "takich rodzeństw jest więcej"

Co ciekawe, wcale nie chodziło o żadną potężną kłótnię. Bracia dalej mogli na siebie liczyć jako rodzeństwo, ale po prostu brakowało im na co dzień nici porozumienia i głębszej więzi. Jak zauważa Kuba Zdrójkowski, ciągłe zestawianie ich ze sobą sprawiało, że jeszcze bardziej chcieli odciąć się od etykiety nierozłącznych bliźniaków.

- Trochę nas ludzie skrzywdzili, porównując nas do siebie non stop. Gdzieś tam nam wmówili jakąś rywalizację. [...] Ostatecznie, zawsze dla siebie będziemy, ale ścieramy się. Takich rodzeństw jest więcej, niż tych takich się dogadujących – podsumował w szczerym wywiadzie.

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ADAM ZDRÓJKOWSKI
JAKUB ZDRÓJKOWSKI