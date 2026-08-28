3-letni synek aktorki choruje na ostrą białaczkę. Polskie gwiazdy ruszyły z pomocą!

Marta Chyczewska walczy o zdrowie 3-letniego synka

Pierwszego maja Marta Chyczewska, znana m.in. z "Leśniczówki", "Na dobre i na złe" czy "Komisarza Aleksa", podzieliła się z internautami dramatyczną wiadomością dotyczącą swojej rodziny. Dwa tygodnie wcześniej dowiedziała się, że jej synek jest ciężko chory. Zaledwie 3-letni Leon choruje na ostrą białaczkę limfoblastyczną typu B.

Chłopiec leczony jest w jednym z paryskich szpitali, gdzie mieszka aktorka razem z partnerem. Leon ma za sobą intensywne leczenie. Przeszedł już szereg zabiegów, w tym punkcje szpiku i punkcje lędźwiowe. Jego mały organizm silnie zareagował na chemoterapię, co sprawiło, że musieli zmienić sposób leczenia.

Kilka tygodni temu Marta Chyczewska postanowiła założyć zbiórkę na leczenie. Celem jest 200 tysięcy. Środki mają zostać przeznaczone na leczenie Leona we Francji oraz wydatki związane z codziennym funkcjonowaniem rodziny w czasie walki z chorobą. Aktorka przyznała, że w Paryżu nie mogą liczyć na wsparcie rodzinny. Ze wszystkim muszą radzić sobie sami, dlatego pieniądze są dla nich realnym wsparciem w leczeniu oraz codziennym życiu.

Chyba najtrudniejsza decyzja w moim życiu, ale niech się dzieje co chce. Zrobiłam to. Założyłam zbiórkę, która pomoże nam przetrwać dwa lata leczenia chemią. Jeśli mam być szczera, to czuję się STRASZNIE nie wiedziałam, że do tego stopnia trudno jest prosić o pomoc! Ale spokój i komfort mojego dziecka są ważniejsze niż moje dobre samopoczucie na własny temat. I może to jest mit, że trzeba zawsze samodzielnie, zaradnie, z gracją i niezależnością. Może kiedy się idzie przez piekło, można się oprzeć na chwilę na innych. Wszystkie wpłaty i udostępnienia sprawią, że będzie nam trochę łatwiej. DZIĘKUJEMY. Link do zbiórki w bio - napisała na Instagramie.

Link do zbiórki znajdziecie pod tym linkiem.

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Gwiazdy ruszyły z pomocą. Olga Frycz i Krystyna Janda dorzuciły się do zbiórki

Z pomocą ruszyły polskie gwiazdy. Niemal od razu zareagowała aktorka Maria Dejmek, która udostępniła zbiórkę w swoich mediach społecznościowych. Tam zobaczyła ją m.in. Olga Frycz.

"Wpadłam" tutaj od Maria Dejmek, bo przeczytałam o Was przy okazji jej urodzin. Od całej naszej rodziny dla Was dużo siły. Wpłacam i sama też udostępnię - napisała celebrytka.

Jak można zobaczyć na stronie zbiórki razem ze swoim ukochanym zdecydowali się wpłacić 1100 złotych. 1000 złotych dorzuciła od siebie Krystyna Janda. Tyle samo wpłaciła Marta Sroka. Aktorka w czwartkowe popołudnie przypomniała o zbiórce udostępniając ją na swoim Instagramie. Podobnie zrobiła Agata Bykowska, która zamieściła kilka relacji z rzutką. Marta Chyczewska może liczyć również na wsparcie Julii Rosnowskiej. Gwiazda "Dróg wolności" również przypomniała swoim obserwującym o zbiórce.

Marta Chyczewska w najnowszej relacji podziękowała wszystkim za pomoc i udostępnienia. Przy okazji wyjaśniła, że Leon jest obecnie w remisji, a leczenie działa. Mimo to chłopiec źle znosi intensywną chemię. Na szczęście, jego stan zdrowia się nie pogarsza, a "prognostyki wyleczenia nadal są w okolicach 90-95%".

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