Sędzia Polskiego Związku Jeździeckiego znęcała się nad koniem. Szokujące nagranie

Sędzia skopała konia. Jest reakcja związków jeździeckich

W Internecie krąży filmik z monitoringu stajni, na którym została zarejestrowana przemoc stosowana wobec konia. Kobieta z nagrania kopie i bije konia w jednym z boksów. Jak ustalono sprawcą jest Aleksandra Ch., członek Kujawsko-Pomorskiego Związku Jeździeckiego i sędzia Polskiego Związku Jeździeckiego (PZJ).

Wstrząsające nagranie nie pozostało bez reakcji ze strony władz Kujawsko-Pomorskiego Związku Jeździeckiego. Organizacja wydała oświadczenie, w którym wyraża swe stanowcze oburzenie, w związku z zajściem zarejestrowanym na nagraniu i zapowiedziała zawieszenie Aleksandry Ch. w przynależności do Związku. Padła także zapowiedź kroków prawnokarnych wobec kobiety.

Jeszcze ostrzej zareagował PZJ. W uchwale podjętej 28 sierpnia zarząd PZJ podjął decyzję o bezzwłocznym złożeniu do Prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa w przedmiotowej sprawie.

Z kolei rzecznik dyscyplinarny PZJ poinformował o tymczasowym zawieszeniu kobiety na okres trzech miesięcy. Podmiot ten doprecyzował również, że sędzia dopuściła się zachowań naruszających dobrostan wobec należących do niej lub podlegających jej opiece koni.

Co wydarzyło się w stajni?

Co było powodem takiego wybuchu złości i rozładowywania jej przez osobę z nagrania na zwierzęciu. Jak przekazała Fundacja Na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt EX LEGE, która również otrzymała nagranie z incydentu od sygnalisty, na chwilę przed zarejestrowanym zdarzeniem przerażony koń próbował ratować się ucieczką przeskakując przez 1,5 metrowe ogrodzenie padoku.

"Po ujęciu zwierzę zostało sprowadzone do boksu, gdzie dochodzi do bicia i kopania. Za to zachowanie odpowiada osoba pełniąca funkcję sędziego Polskiego Związku Jeździeckiego" - czytamy w opisie Fundacji.