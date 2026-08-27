Egzamin zawodowy wyniki 2026. Jak sprawdzić wyniki sesji letniej? [SZCZEGÓŁY]

Kiedy zostaną opublikowane wyniki letniej sesji egzaminu zawodowego?

Zgodnie z oficjalnym harmonogramem opublikowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, wyniki letniej sesji egzaminu zawodowego zostaną udostępnione w piątek, 28 sierpnia 2026 roku. To kluczowy moment dla wszystkich osób, które w czerwcu przystąpiły do części pisemnej oraz praktycznej.

Wielu uczniów zadaje sobie pytanie o to, kiedy dokładnie pojawią się wyniki egzaminu zawodowego w sieci. Punktualnie o godzinie 10:00 wyniki egzaminu zawodowego trafią do ogólnopolskiego systemu teleinformatycznego. Warto jednak pamiętać, że zsynchronizowanie baz danych dla setek tysięcy zdających w całym kraju może zająć kilka minut. Ze względu na spodziewane, wysokie obciążenie serwerów, bezpośrednio po tej godzinie mogą wystąpić chwilowe opóźnienia w ładowaniu stron.

Egzamin zawodowy – jak sprawdzić wyniki krok po kroku?

Aby sprawnie i bez zbędnego stresu zweryfikować swoje osiągnięcia, należy skorzystać z oficjalnych kanałów dystrybucji danych. Centralna Komisja Egzaminacyjna nie wysyła indywidualnych powiadomień e-mail ani wiadomości SMS z rezultatami. Poniżej przedstawiamy instrukcję wyjaśniającą, jak sprawdzić wyniki egzaminu zawodowego w kilku prostych krokach:

Przygotuj dane logowania (login oraz hasło), które otrzymałeś w swojej macierzystej szkole lub placówce edukacyjnej. Wejdź na oficjalny Portal Zdającego w systemie SIOEZ pod adresem portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl. Wprowadź dane w odpowiednie pola formularza logowania. Po pomyślnym uwierzytelnieniu przejdź do zakładki prezentującej szczegółowe wyniki egzaminu zawodowego 2026.

Najczęstszą przeszkodą, z jaką mierzą się zdający w dniu ogłoszenia wyników, jest utrata danych dostępowych. Jeśli nie pamiętasz hasła, jedyną drogą jest skorzystanie z procedury resetowania na portalu SIOEZ. W przypadku braku przypisanego adresu e-mail do konta, konieczny będzie bezpośredni kontakt z sekretariatem szkoły lub właściwą Okręgową Komisją Egzaminacyjną (OKE). Oficjalne wyniki egzaminu zawodowego CKE są udostępniane wyłącznie przez te zweryfikowane platformy.

Jakie kryteria decydują o zdaniu egzaminu zawodowego?

Aby uzyskać certyfikat kwalifikacji zawodowej, kandydat musi sprostać rygorystycznym wymaganiom formalnym. Egzamin składa się z dwóch niezależnych części, a na każdej z nich obowiązuje inny próg zaliczeniowy:

część pisemna (teoretyczna): polega na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru składającego się z 40 pytań. Aby zaliczyć ten etap, należy uzyskać wynik na poziomie minimum 50% (co najmniej 20 poprawnych odpowiedzi).

polega na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru składającego się z 40 pytań. Aby zaliczyć ten etap, należy uzyskać wynik na poziomie minimum 50% (co najmniej 20 poprawnych odpowiedzi). część praktyczna: wymaga wykonania zadania egzaminacyjnego na specjalnym stanowisku. Ze względu na specyfikę weryfikacji umiejętności praktycznych, próg zaliczeniowy wynosi tutaj aż 75% punktów.

Pozytywne zaliczenie obu modułów jest warunkiem koniecznym do wydania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie.

Co zrobić w przypadku niezaliczenia jednej z części?

Nieuzyskanie wymaganej liczby punktów z jednej części nie oznacza konieczności ponownego zdawania całego egzaminu. Zdany etap (np. część pisemna) pozostaje ważny bezterminowo. Uczeń lub absolwent przystępuje w kolejnym terminie wyłącznie do tej części, której nie zaliczył.

Należy jednak pamiętać o kluczowych procedurach formalnych. Aby przystąpić do poprawki w najbliższej sesji zimowej (w styczniu 2027 roku), deklarację ponownego przystąpienia do egzaminu należy złożyć do 15 września 2026 roku. Niedopełnienie tego obowiązku w terminie skutkuje koniecznością oczekiwania na kolejną sesję letnią.