Egzamin zawodowy wyniki 2026. Jak sprawdzić wyniki sesji letniej? [SZCZEGÓŁY]

Anna Wojnowska
2026-08-27 11:05

Już za chwilę tysiące uczniów techników i szkół branżowych poznają rezultaty swoich czerwcowych zmagań. Choć Centralna Komisja Egzaminacyjna precyzyjnie określiła czas publikacji, wielu zdających może napotkać niespodziewane trudności przy próbie logowania. Wyjaśniamy, co zrobić, by sprawnie zweryfikować swój status.

Dłoń osoby piszącej długopisem w notatniku podczas egzaminu. O wynikach sesji letniej przeczytasz na SE.
Autor: Pixabay.com

Kiedy zostaną opublikowane wyniki letniej sesji egzaminu zawodowego?

Zgodnie z oficjalnym harmonogramem opublikowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, wyniki letniej sesji egzaminu zawodowego zostaną udostępnione w piątek, 28 sierpnia 2026 roku. To kluczowy moment dla wszystkich osób, które w czerwcu przystąpiły do części pisemnej oraz praktycznej.

Wielu uczniów zadaje sobie pytanie o to, kiedy dokładnie pojawią się wyniki egzaminu zawodowego w sieci. Punktualnie o godzinie 10:00 wyniki egzaminu zawodowego trafią do ogólnopolskiego systemu teleinformatycznego. Warto jednak pamiętać, że zsynchronizowanie baz danych dla setek tysięcy zdających w całym kraju może zająć kilka minut. Ze względu na spodziewane, wysokie obciążenie serwerów, bezpośrednio po tej godzinie mogą wystąpić chwilowe opóźnienia w ładowaniu stron.

Egzamin zawodowy – jak sprawdzić wyniki krok po kroku?

Aby sprawnie i bez zbędnego stresu zweryfikować swoje osiągnięcia, należy skorzystać z oficjalnych kanałów dystrybucji danych. Centralna Komisja Egzaminacyjna nie wysyła indywidualnych powiadomień e-mail ani wiadomości SMS z rezultatami. Poniżej przedstawiamy instrukcję wyjaśniającą, jak sprawdzić wyniki egzaminu zawodowego w kilku prostych krokach:

  1. Przygotuj dane logowania (login oraz hasło), które otrzymałeś w swojej macierzystej szkole lub placówce edukacyjnej.
  2. Wejdź na oficjalny Portal Zdającego w systemie SIOEZ pod adresem portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl.
  3. Wprowadź dane w odpowiednie pola formularza logowania.
  4. Po pomyślnym uwierzytelnieniu przejdź do zakładki prezentującej szczegółowe wyniki egzaminu zawodowego 2026.

Najczęstszą przeszkodą, z jaką mierzą się zdający w dniu ogłoszenia wyników, jest utrata danych dostępowych. Jeśli nie pamiętasz hasła, jedyną drogą jest skorzystanie z procedury resetowania na portalu SIOEZ. W przypadku braku przypisanego adresu e-mail do konta, konieczny będzie bezpośredni kontakt z sekretariatem szkoły lub właściwą Okręgową Komisją Egzaminacyjną (OKE). Oficjalne wyniki egzaminu zawodowego CKE są udostępniane wyłącznie przez te zweryfikowane platformy.

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Jakie kryteria decydują o zdaniu egzaminu zawodowego?

Aby uzyskać certyfikat kwalifikacji zawodowej, kandydat musi sprostać rygorystycznym wymaganiom formalnym. Egzamin składa się z dwóch niezależnych części, a na każdej z nich obowiązuje inny próg zaliczeniowy:

  • część pisemna (teoretyczna): polega na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru składającego się z 40 pytań. Aby zaliczyć ten etap, należy uzyskać wynik na poziomie minimum 50% (co najmniej 20 poprawnych odpowiedzi).
  • część praktyczna: wymaga wykonania zadania egzaminacyjnego na specjalnym stanowisku. Ze względu na specyfikę weryfikacji umiejętności praktycznych, próg zaliczeniowy wynosi tutaj aż 75% punktów.

Pozytywne zaliczenie obu modułów jest warunkiem koniecznym do wydania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie.

Co zrobić w przypadku niezaliczenia jednej z części?

Nieuzyskanie wymaganej liczby punktów z jednej części nie oznacza konieczności ponownego zdawania całego egzaminu. Zdany etap (np. część pisemna) pozostaje ważny bezterminowo. Uczeń lub absolwent przystępuje w kolejnym terminie wyłącznie do tej części, której nie zaliczył.

Należy jednak pamiętać o kluczowych procedurach formalnych. Aby przystąpić do poprawki w najbliższej sesji zimowej (w styczniu 2027 roku), deklarację ponownego przystąpienia do egzaminu należy złożyć do 15 września 2026 roku. Niedopełnienie tego obowiązku w terminie skutkuje koniecznością oczekiwania na kolejną sesję letnią.

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