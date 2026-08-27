Pogoda dla Bydgoszczy: 28-30 sierpnia

Weekend w Bydgoszczy rozpocznie się bardzo przyjemną, letnią aurą. Piątek, 28 sierpnia, zapowiada się jako najcieplejszy dzień, z temperaturą sięgającą w najcieplejszym momencie około 26 stopni Celsjusza. Noc będzie jednak chłodniejsza, ze spadkiem do około 14 stopni. Na niebie pojawi się umiarkowane zachmurzenie, ale prognozy nie przewidują żadnych opadów deszczu. Jedynym dynamicznym elementem pogody będzie wiatr, wiejący ze średnią prędkością około 6 m/s, co może być odczuwalne.

Sobota z deszczem i wyraźnym ochłodzeniem

Niestety, sobota przyniesie załamanie pogody. Ten dzień będzie zdecydowanie najchłodniejszy w trakcie całego weekendu. Termometry w Bydgoszczy wskażą maksymalnie około 19 stopni Celsjusza, co oznacza wyraźny spadek w porównaniu z piątkiem. Dodatkowo przez cały dzień prognozowane są słabe opady deszczu, które mogą być uciążliwe dla osób planujących aktywności na zewnątrz. Wiatr osłabnie i będzie wiał z prędkością około 3 m/s. Noc z soboty na niedzielę będzie cieplejsza od poprzedniej, z temperaturą minimalną na poziomie około 16 stopni.

Słoneczny powrót ciepła w niedzielę

Po chłodniejszej sobocie, niedziela, 30 sierpnia, przyniesie znaczną poprawę aury i powrót do letnich warunków. Temperatura ponownie wzrośnie do około 26 stopni Celsjusza, dorównując tym samym piątkowej wartości. Co ważne, na ten dzień nie są przewidywane żadne opady deszczu, a na niebie utrzyma się umiarkowane zachmurzenie. Wiatr pozostanie łagodny, wiejąc z prędkością około 4 m/s, co sprzyjać będzie spędzaniu czasu na dworze.

Jak zaplanować weekend w Bydgoszczy?

Zmienna aura sprawia, że warto dobrze zaplanować weekend. Ciepły i suchy piątek oraz niedziela to idealny czas na spacery po mieście, wycieczki rowerowe czy odpoczynek w parkach i na terenach zielonych. Wysoka temperatura zachęca do korzystania z uroków końcówki lata. Z kolei deszczowa i znacznie chłodniejsza sobota to dobry moment na nadrobienie zaległości kulturalnych. Wizyta w muzeum, kinie czy spędzenie czasu w jednej z lokalnych kawiarni może okazać się znacznie lepszym pomysłem niż aktywności pod gołym niebem.

Dane pogodowe: OpenWeather