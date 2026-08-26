Muzyka, światło i woda w sercu Bydgoszczy. Ta fontanna naprawdę gra!

W samym sercu Dzielnicy Muzycznej, tuż przed monumentalną Filharmonią Pomorską im. Ignacego Jana Paderewskiego, znajduje się jedna z najbardziej nastrojowych i multimedialnych atrakcji Bydgoszczy – nowoczesna fontanna muzyczna, która w letnie wieczory zamienia plac w tętniący życiem amfiteatr światła i dźwięku.

Fontanna, która cieszy oko i ucho zarówno mieszkańców, jak i turystów, została gruntownie zmodernizowana w 2014 roku dzięki wsparciu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji. Zastąpiła prosty wodotrysk z lat 70., a dziś – z elektronicznie sterowanymi dyszami i systemem podświetlenia – tworzy widowisko, które zaskakuje nie tylko techniką, ale i repertuarem.

Całość systemu to 60 dysz wodnych, zasilanych przez liczne pompy, które wyrzucają wodę na różne wysokości w rytm muzyki. W zamkniętym obiegu krąży aż 125 tysięcy litrów wody, co sprawia, że każdy pokaz to imponujący taniec strumieni i kolorowych refleksów.

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Fontanna ma dwa muzyczne „nastroje”. W wybrane wieczory rozbrzmiewa muzyka klasyczna – od Beethovena, przez Brahmsa, aż po lekkie walce Straussa. Innym razem serwuje repertuar lżejszy, popularny, a czasem wręcz rozrywkowy. Usłyszeć można wtedy takie hity jak „Deszczowa piosenka”, „Ciągle pada”, a także przeboje Budki Suflera, Patrycji Markowskiej czy nieśmiertelnego Zbigniewa Wodeckiego.

AquaNutka ma dwa muzyczne oblicza. W repertuarze klasycznym pojawiają się kompozycje m.in. Beethovena, Brahmsa i Straussa. Druga odsłona to muzyka współczesna i „deszczowa” – usłyszymy m.in. „Deszczową piosenkę”, „Ciągle pada” oraz przeboje Budki Suflera, Patrycji Markowskiej i Zbigniewa Wodeckiego.

W wakacje fontanna gra i tańczy codziennie o godz. 21:30. W poniedziałki, środy, piątki i niedziele króluje muzyka klasyczna, a we wtorki, czwartki i soboty – repertuar współczesny.

To bezpłatne widowisko, które najlepiej oglądać na żywo. Wystarczy przyjść, usiąść i pozwolić, by światło, muzyka i tańcząca woda stworzyły prawdziwie letni klimat.