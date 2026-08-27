Szef CIA poleciał do Moskwy, by ostrzec Putina! "Rosja ma plan, by zaatakować kraj bałtycki"

Szef CIA John Ratcliffe odbył tajemniczą, błyskawiczną wizytę w Moskwie, której prawdziwy cel długo pozostawał ukryty przed opinią publiczną.

Media ujawniają, że kluczowym powodem spotkania było stanowcze ostrzeżenie Władimira Putina przed atakiem na kraje NATO, ze szczególnym uwzględnieniem państw bałtyckich.

Amerykańscy urzędnicy obawiają się, że presja na Kremlu może doprowadzić do eskalacji, od cyberataków po inwazję lądową na Bałtyku.

Dowiedz się, dlaczego ta wizyta jest tak kluczowa dla bezpieczeństwa regionu i czy historia z 2021 roku, poprzedzająca atak na Ukrainę, może się powtórzyć.

Putin planuje atak na kraje bałtyckie? Szef CIA miał go ostrzec, by tego nie robił

Szef CIA John Ratcliffe przyleciał we wtorek (25 sierpnia) do Moskwy na pokładzie wojskowego samolotu transportowego C-17 Globemaster. Według danych dostępnych w otwartych źródłach, jego samolot odleciał z Moskwy po około czterech godzinach. Na początku ani władze USA, ani Rosji nie potwierdzały jednak oficjalnie wizyty urzędnika. Prezydent USA Donald Trump, pytany o tę tajemniczą wizytę, powiedział w środę dziennikarzom, że obecność dyrektora Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA) Johna Ratcliffe’a w Moskwie w pewnym sensie była rutynowa i ocenił, że może coś z niej wyniknąć. Nie ujawnił szczegółów.

Tymczasem w mediach od początku pojawiały się spekulacje, dotyczące prawdziwego celu wizyty Ratcliffe'a w stolicy Rosji. Wymienia się dwa: ostrzeżenie Putina przed planowanym atakiem na kraje NATO oraz sprawę wspierania Iranu przez Rosję. Teraz okazuje się, że najpewniej chodzi o ten pierwszy. "Szef CIA odwiedził we wtorek Moskwę po to, by ostrzec Rosję przed próbą ataku na państwa NATO" - podał teraz dziennik "Wall Street Journal". Potwierdza to "Politico" i dodaje, że ostrzeżenie dotyczyło ataku na państwa bałtyckie.

"Atak obejmujący wszystko"

"Amerykańscy urzędnicy obawiają się, że Putin, pozostający pod presją na Ukrainie i w kraju, może rozpocząć atak obejmujący wszystko – od cyberataku po niewielką inwazję lądową, prawdopodobnie na jeden z krajów bałtyckich" - napisał "WSJ". "Jego [Ratcliffe'a - przyp. red.] spotkanie miało na celu przede wszystkim ostrzeżenie Rosji przed jakimikolwiek działaniami eskalacyjnymi wobec państw bałtyckich" - powiedział z kolei jeden z rozmówców portalu "Politico".

Podróż Ratcliffe'a na pokładzie wojskowego transportowca z międzylądowaniem w Rydze była pierwszą wizytą szefa CIA w Moskwie, o której publicznie wiadomo, od 2021 r., kiedy jego poprzednik Bill Burns spotkał się z Putinem, by ostrzec go przed realizacją planów najazdu na Ukrainę.

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