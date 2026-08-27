Nie żyje legendarna "królowa kropek". Świat ją kochał, tworzyła do ostatnich dni

Świat sztuki żegna Yayoi Kusamę, japońską ikonę awangardy, "królową kropek", której śmierć ogłoszono z opóźnieniem.

Jej niezwykła droga artystyczna, naznaczona dekadą w szpitalu psychiatrycznym, doprowadziła do stworzenia kultowych "Infinity Mirror Rooms" i globalnego uznania.

Poznaj pełną historię artystki, która mimo osobistych tragedii, do końca życia tworzyła, szukając miłości i nieśmiertelnej duszy.

Yayoi Kusama, jedna z najbardziej cenionych japońskich artystek awangardowych, znana całemu światu jako "królowa kropek", zmarła 14 sierpnia w szpitalu w Tokio, jednak dopiero w czwartek, 27 sierpnia, jej fundacja przekazała światu te smutne wieści. "Tworzyła do ostatnich dni, nie odkładając pędzla, i kontynuowała poszukiwania wiecznej miłości oraz nieśmiertelnej dusz" – przekazało w oświadczeniu Yayoi Kusama Studio. Przedstawiciele fundacji dodali w komunikacie, że bliscy artystki "pragną kontynuować jej misję i nadal nieść ludziom nadzieję poprzez sztukę".

Wielka artystka, straszne dzieciństwo

Kusama urodziła się 22 marca 1929 roku. Dzieciństwa nie wspominała najlepiej. Mówiła, że było nieszczęśliwe i "pełne problemów psychicznych". Już jako dziewczynka zaczęła tworzyć - od razu w jej rysunkach zaczęły się pojawiać charakterystyczne motywy drgających punktów. "W latach 40., po wojnie Kusama studiowała w szkole plastycznej w Kioto, wtedy też miały miejsce jej pierwsze wystawy. W połowie lat 60. artystka wyjechała do Ameryki, zamieszkała w Nowym Jorku, gdzie spędziła blisko 15 lat. Był to dla niej bardzo twórczy okres – malowała, rzeźbiła, tworzyła instalacje i performance; jej prace trafiły do wielu amerykańskich kolekcji" - przypomina PAP.

Śmierć przyjaciela, żałoba, szpital psychiatryczny

Wszystko zmieniło się w latach 70. Po tym, jak zmarł jej bliski przyjaciel, ona pogrążyła się w głębokiej żałobie, zawiesiła karierę i dobrowolnie zamieszkała w szpitalu psychiatrycznym w Japonii, w pobliżu którego wynajęła studio. Zwrot nastąpił po około 10 latach. W 1982 r. wróciła na scenę artystyczną, a rok później reprezentowała Japonię na weneckim Biennale. Jej najsłynniejsze prace to między innymi rzeźby przedstawiające dynie oraz seria przestrzennych instalacji "Infinity Mirror Rooms". Kuasama współpracowała z domami mody, a w 2016 r. magazyn "Time" wpisał ją na listę stu najbardziej wpływowych osób na świecie. Rok później otworzyła własne muzeum w Tokio. W Polsce prace artystki były wystawiane w warszawskiej Zachęcie w 2004 roku. Kusama zmarła w wieku 97 lat z powodu niewydolności wielonarządowej.

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