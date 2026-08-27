Nie żyją Mariusz Łukomski i Ryszard Pawlicki. To ogromny cios dla polskiej branży filmowej

Nie żyją Mariusz Łukomski i Ryszard Pawlicki. To cios dla polskiego kina

Końcówka sierpnia przyniosła kolejną przykrą wiadomość ze świata filmu. Zaledwie wczoraj informowaliśmy o śmierci legendy światowego kina, Tima Curry'ego. 80-letni aktor od dawna zmagał się w poważnymi problemami ze zdrowiem. Dzień wcześniej odeszła Dolly Parton. Ikona muzyki country w latach 80. i 90. często pojawiała się na ekranach kin i telewizorów. Ostatni raz na ekranie pojawiła się w serialu "Grace i Frankie". Uwielbiana piosenkarka zagrała... anioła.

Z kolei w środę, 26 sierpnia, w żałobie pogrążyła się polska branża filmowa. Dystrybutor Monolith Films przekazał wiadomość o śmierci Mariusza Łukomskiego i Ryszarda Pawlickiego, którzy od lat byli związani z firmą.

Pogrążeni w smutku żegnamy dwa filary naszej firmy. Odeszli od nas Mariusz Łukomski i Ryszard Pawlicki. Mieliśmy ogromne szczęście Was znać i kształtować z Wami polski rynek filmowy. Dziękujemy za wszystkie wspólne momenty, za Waszą mądrość, życzliwość i ogromne poczucie humoru, które na zawsze pozostaną częścią historii Monolith Films - napisano w oświadczeniu.

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Branża filmowa żegna Mariusza Łukomskiego i Ryszarda Pawlickiego

Mariusz Łukomski był założycielem, wieloletnim prezesem Monolith Films oraz producentem. Należał również do Rady Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Miał 65 lat. Z kolei Ryszard Pawlicki zajmował się dystrybucją kinową w Monolith Films. Był cenionym i szanowanym ekspertem w swojej dziedzinie.

Ich wkład w rozwój polskiego rynku filmowego był nieoceniony. Polski Instytut Sztuki Filmowej również pożegnał Pawlickiego i Łukomskiego, a ich odejście określił jako "podwójnie bolesny moment dla środowiska filmowego".

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