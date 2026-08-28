IMGW ostrzega przed groźnymi zjawiskami! Burze uderzą z dużą siłą. Wiadomo, gdzie będzie najgorzej

Burze wracają do Polski. Wiatr, ulewy i grad

Po kilku spokojniejszych dniach pogoda w Polsce ponownie stanie się niebezpieczna. W piątek, 28 sierpnia, w wielu regionach będzie jeszcze słonecznie i gorąco, a temperatura miejscami osiągnie 30 st. C. Później sytuacja zacznie się gwałtownie zmieniać. Od zachodu wkroczy front atmosferyczny, który przyniesie burze, ulewny deszcz, silny wiatr, a lokalnie również grad. Niespokojnie zrobi się także na Pomorzu.

Burze zaczną rozwijać się już późnym popołudniem na zachodzie kraju. Następnie front będzie przemieszczał się w kierunku kolejnych regionów. Największe prawdopodobieństwo gwałtownych zjawisk prognozowane jest w pasie od południowego zachodu kraju po Żuławy oraz na wschodzie Pomorza.

Burzom mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu. Lokalnie spadnie od 20 do 30 mm wody, a porywy wiatru mogą osiągać około 80 km/h. Niewykluczony jest również grad o średnicy od 2 do 3 cm.

IMGW prognozuje ostrzeżenie dla Pomorza. Niespokojna noc

Zmiana pogody dotrze także nad morze. IMGW prognozuje możliwość wydania ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami m.in. dla powiatu gdańskiego. W ciągu dnia na Pomorzu będzie przybywać chmur, pojawią się także opady.

Szczególnie niespokojnie może zrobić się w piątek, 28 sierpnia wieczorem oraz w nocy z piątku na sobotę, 29 sierpnia. Wraz z napływem bardziej wilgotnego i niestabilnego powietrza warunki do rozwoju burz będą coraz lepsze. Zjawiska nie wszędzie będą jednak równie intensywne.

Jak zachować się podczas burzy? Należy zachować o ostrożność

Wyładowania atmosferyczne każdego roku powodują w Polsce śmiertelne wypadki. Policja przypomina, aby podczas burzy zachować szczególną ostrożność. Samochodów nie należy parkować pod drzewami, a z balkonów, tarasów i parapetów warto usunąć przedmioty, które może porwać silny wiatr. Trzeba również zamknąć i zabezpieczyć okna oraz drzwi. Osoby przebywające na zewnątrz powinny unikać metalowych przedmiotów i pod żadnym pozorem ich nie dotykać.

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