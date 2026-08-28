Dramatyczne sceny rozegrały się wieczorem w miejscowości Międzychód-Bielsko. Po godzinie 18:00 służby otrzymały zgłoszenie o ogniu, który pojawił się w hali produkcyjnej lokalnego zakładu. Jak informuje Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, skala zdarzenia była ogromna.

Pożar hali produkcyjnej w Wielkopolsce. Około 150 strażaków walczyło z ogniem

Na miejscu błyskawicznie pojawiły się pierwsze zastępy, które potwierdziły najgorszy scenariusz. Ogień objął halę, w której wytwarzano brodziki łazienkowe z wykorzystaniem łatwopalnej żywicy. To właśnie płonące surowce chemiczne stanowiły największe zagrożenie. Do walki z żywiołem skierowano potężne siły.

- Na miejscu potwierdzono pożar na terenie hali, w której produkowano elementy sanitarne (brodziki łazienkowe). Do przygotowania wyrobów wykorzystuje się między innymi surowiec żywiczny. Na miejsce działań skierowano łącznie ok. 30 zastępów straży pożarnych, PSP i OSP (ok. 150 strażaków), w tym pluton gaśniczy z terenu pow. szamotulskiego, a także strażacy ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Poznania

- przekazała KW PSP w Poznaniu.

Powołano sztab kryzysowy

Ze względu na skalę pożaru i liczbę zaangażowanych jednostek, na miejscu pojawili się najważniejsi dowódcy wielkopolskiej straży pożarnej oraz przedstawiciele lokalnych władz, by koordynować działania ratownicze. Największym zagrożeniem dla okolicznych mieszkańców była ogromna chmura dymu, która unosiła się nad płonącym zakładem. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zdecydowało o wysłaniu specjalnego ostrzeżenia do mieszkańców powiatu międzychodzkiego.

„Uwaga! Pożar hali zakładu produkcyjnego w m. Bielsko. Duże zadymienie. Zamknij okna i drzwi. Jeżeli możesz zostań w domu. Nie zbliżaj się do miejsca akcji"

- informowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Strażacy-chemicy na bieżąco monitorują sytuację, sprawdzając stężenie niebezpiecznych substancji w powietrzu.

Sytuacja opanowana, ale apel wciąż aktualny

Po kilku godzinach heroicznej walki, strażakom udało się powstrzymać rozprzestrzenianie się ognia. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie został ranny. Mimo opanowania sytuacji, akcja dogaszania potrwa jeszcze wiele godzin, a apel do mieszkańców pozostaje w mocy.

- Przed godziną 23:00 sytuacja pożarowa została opanowano. Pożar się nie rozprzestrzenia, trwa dogaszanie. Nikt nie ucierpiał w pożarze. Z uwagi na dużą chmurę gazów i dymów pożarowych, za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiej wystosowano alert RCB do mieszkańców pow. międzychodzkiego z prośbą o zamknięcie okien i nie zbliżanie się do miejsca pożaru. Strażacy-chemicy monitorują poziom stężenia substancji niebezpiecznych w powietrzu - na szczęście chmura gazów pożarowych przemieszcza się na teren otwarty, nie stanowiąc nadmiernego zagrożenia dla mieszkańców miejscowości Międzychód. Strażacy jednak wciąż apelują do mieszkańców o zamknięcie okien i nie zbliżanie się do miejsca działań ratowniczych

- przekazano w komunikacie strażaków.

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