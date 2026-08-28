39-letni Polak zginął w lodowatej rzece. Tragedia na Islandii. Pochodził z Wielkopolski

Jakub Szyda
Jakub Szyda
2026-08-28 9:39

Tragiczny finał wyprawy na Islandię. 39-letni Polak wpadł do lodowcowej rzeki Jökulsá á Brú płynącej przez malowniczy kanion Stuðlagil. Mężczyznę natychmiast porwał silny nurt. Do akcji skierowano około stu ratowników, policjantów i strażaków oraz śmigłowiec. Z wody wyciągnęli jedynie ciało.

Kanion Stuðlagil z rzeką o turkusowej wodzie. Na miniaturze mapa z lokalizacją miejsca tragedii. Więcej na SE.
Autor: Google Earth; Martibstock/ Shutterstock

Do tragedii doszło w poniedziałek, 24 sierpnia, na wschodzie Islandii. Około godz. 13.15 czasu miejscowego tamtejsze służby otrzymały zgłoszenie o mężczyźnie, który wpadł do rzeki w kanionie Stuðlagil. Turysta znajdował się tam z grupą znajomych. Nie uczestniczył w zorganizowanej wycieczce prowadzonej przez biuro turystyczne. O tragedii jako pierwszy poinformował serwis rmf24.pl.

Silny nurt porwał polskiego turystę 

Mężczyzna po wpadnięciu do Jökulsá á Brú został porwany przez wodę. Świadkowie natychmiast zaalarmowali służby. Rozpoczęła się szeroko zakrojona akcja poszukiwawczo-ratownicza, do której skierowano około stu osób.

W działaniach brali udział między innymi funkcjonariusze policji, ratownicy, strażacy, medycy i członkowie islandzkich ekip poszukiwawczych. Na miejsce wezwano również śmigłowiec Straży Przybrzeżnej.

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Poszukiwania mężczyzn trwały wiele godzin. Akcja była bardzo trudna, ponieważ Jökulsá á Brú jest rzeką o silnym nurcie, z licznymi zagłębieniami. Dodatkowo temperatura wody miała wynosić około dwóch stopni Celsjusza, co oznaczało błyskawiczne wychłodzenie organizmu osoby znajdującej się w rzece.

Około godz. 22 nurkowie odnaleźli ciało turysty. Według informacji przekazanych przez islandzkiego komendanta policji znajdowało się ono na znacznej głębokości, w jednej z podwodnych jaskiń. Ciało zostało następnie wydobyte na brzeg.

Ofiarą był 39-letni Polak

Początkowo islandzkie służby informowały jedynie, że ofiarą jest zagraniczny turysta w wieku około 40 lat. Później polskie i islandzkie media podały, że zmarły był 39-letnim obywatelem Polski, mieszkającym we Środzie Wielkopolskiej. Na Islandię przyjechał z grupą znajomych. Jego nazwiska nie ujawniono.

Policja skontaktowała się z najbliższymi mężczyzny i poinformowała ich o tragedii. Okoliczności wypadku są nadal badane. Islandzcy śledczy przesłuchują świadków, w tym osoby podróżujące razem z Polakiem. Zaplanowano również sekcję zwłok.

Świadkiem dramatycznego zdarzenia była islandzka przewodniczka Auðdís Tinna Hallgrímsdóttir. Kobieta przebywała w kanionie z grupą turystów. Jak relacjonowała, po dotarciu w rejon nowej platformy widokowej usłyszała głośne krzyki i nawoływania. Chwilę później zauważyła człowieka unoszonego przez rzekę. 

To ona zadzwoniła po służby ratunkowe.

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