To już koniec festiwalu w Sopocie! Gwiazdy popisały się strojami? Sami zdecydujcie, kto wyglądał najciekawiej

Maryla skradła show. Tak wygląda na finale Top of the Top Sopot Festival 2026

Jeśli ktoś miał wątpliwości, kto może zostać królową finału festiwalu w Sopocie, Maryla Rodowicz rozwiała je w kilka sekund. Gwiazda przyjechała pod Operę Leśną czerwonym Porsche, a później na scenie pojawiła się w stylizacji, której nie dało się przeoczyć. Czarny gorset, biała bluzka z odkrytymi ramionami, turkusowe cekinowe rękawy, różowe dodatki, spódnica pełna kolorowych ozdób i gigantyczny neonowo-różowy tren - czego tam nie było?! Do tego piosenkarka dobrała ciężkie kozaki na wysokiej platformie. Maryla po raz kolejny udowodniła, że na scenie nie uznaje nudy.

A potem było już tylko goręcej. Gwiazda wystąpiła z Krzysztofem Zalewskim, Natalią Szroeder czy z Young Leosią. To właśnie te międzypokoleniowe połączenia były największą siłą ostatnich festiwalowych godzin.

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Szroeder zachwyciła, Wojciechowska zaskoczyła skromnością

Natalia Szroeder przyciągała spojrzenia swoją kobiecą, odważną stylizacją w ciekawym, bo żółtym kolorze. Artystka postawiła na elegancję przełamaną prześwitami i po raz kolejny pokazała, że doskonale odnajduje się zarówno w muzyce, jak i w modzie. Jej sceniczny look podkreślał zgrabną, smukłą sylwetkę i zwracał uwagę na urodę gwiazdy.

W festiwalowym gronie nie sposób pominąć Martyny Wojciechowskiej. Czwartego dnia podróżniczka zaskoczyła skromną stylizacją z dżinsami w roli głównej. W pewnym momencie wydarzyło się coś, czego nikt się nie spodziewał - na czerwonym dywanie Wojciechowska padła na kolana przed Marylą Rodowicz, okazując jej ogromny podziw!

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Ostrowska z rockowym pazurem. A reszta?

Małgorzata Ostrowska podczas Top of the Rock pokazała, że rockowa energia absolutnie jej nie opuszcza. Zamiast klasycznego wdzianka wybrała bardziej odważny, sceniczny zestaw: czarną, mocno zdobioną górę, asymetryczną spódnicę i wysokie botki. Było drapieżnie, kobieco i z charakterem, dokładnie tak, jak powinno być podczas rockowego finału. Young Leosia wniosła do Opery Leśnej zupełnie inną energię. Jej spotkanie z Marylą przy "Sing Sing" było jednym z najbardziej zaskakujących momentów wieczoru. Dwie generacje, dwa różne muzyczne światy i jeden wielki przebój - publiczność dostała dokładnie to, na co czekała.

Finał miał klimat prawdziwego muzycznego święta. Najpierw rockowe legendy - Lady Pank, Perfect, Dżem, Małgorzata Ostrowska i inni - rozgrzały publiczność doskonałymi, ostrymi przebojami. Potem scenę przejęła Maryla i jej niezwykli goście. Występy były doskonałe, a stroje cieszyły oczy. Zresztą ZOBACZCIE sami. TUTAJ znajdziecie zdjęcia!

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Zobacz więcej zdjęć. Małgorzata Ostrowska zaszalała w Sopocie. Ma 68 lat, TAK wyszła na scenę. Pięknie!

Top of the Top Sopot Festival 2026 - Maryla Rodowicz

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