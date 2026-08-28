Małgorzata Ostrowska w Sopocie. Ma 68 lat, TAK wyszła na scenę. WOW!

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-08-28 8:24

Ależ to było wejście! Małgorzata Ostrowska znów udowodniła, że kiedy pojawia się na scenie, trudno oderwać od niej wzrok. Podczas finałowego wieczoru Top of the Top Sopot Festival 2026 68-letnia wokalistka postawiła na czerń, rockowy pazur i stylizację, obok której nie dało się przejść obojętnie. I trzeba przyznać: wyglądała jak prawdziwa królowa rocka! Zobaczcie sami. Mamy dla was sporo zdjęć z tego wydarzenia.

Małgorzata Ostrowska w czerni podbiła Sopot! 68-letnia gwiazda pokazała, że rock nie zna wieku

Małgorzata Ostrowska jak zwykle postawiła na mocny, rockowy wizerunek. Na festiwalu w Sopocie pojawiła się odziana od stóp do głów w czerń, ale jej strój zdecydowanie nie był ani klasyczny, ani nudny. Artystka miała na sobie czarną górę z długim rękawem, której największą ozdobą było efektowne, duże plisowanie przy ramionach. Pojawiły się też srebrzyste guziki.

Do tego gwiazda dobrała nieregularnie ściętą, czarną, warstwową spódnicę z falbanami. Niektóre były tiulowe, inne błyszczące. Asymetryczny fason dodawał kreacji dynamiki i sprawiał, że stylizacja prezentowała się niezwykle scenicznie. Do tego Ostrowska dobrała wysokie, mocne, sznurowane botki na wysokim spodzie. Czerń w ostrym wydaniu świetnie podkreśliła rockowy charakter występu uwielbianej piosenkarki.

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Piękna i pewna siebie

Największe wrażenie robiła jednak nie sama kreacja, lecz sposób, w jaki Ostrowska ją nosiła. Pewność siebie, charakter i sceniczna charyzma sprawiły, że 68-letnia wokalistka zdecydowanie przyciągała uwagę. Ostrowska jednym występem pokazała, że dojrzałość absolutnie nie oznacza rezygnacji z odważnego stylu, wręcz przeciwnie. Można mieć za sobą dekady kariery i nadal wyglądać wyraziście, nowocześnie oraz z charakterem. Udowodniła to dawna wokalistka Lombardu, udowadnia to również np. Maryla Rodowicz, która w Sopocie też właśnie poprzez strój pokazała swoją wyjątkową osobowość.

Ani Ostrowska, ani Rodowicz nie próbują na siłę odmładzać siebie czy swojego wizerunku. Obie gwiazdy stawiają na autentyczność - w show-biznesie i branży muzycznej osiągnęły tak wiele, że naprawdę mogą być sobą. To nasze muzyczne królowe? Jak myślicie?

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