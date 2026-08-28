Kultowy serial "Lokatorzy" ma już ponad 25 lat. Zobacz, jak zmienili się aktorzy z ulicy Kwiatowej

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Maja Budka
2026-08-28 5:30

Miliony Polaków pokochały perypetie mieszkańców ulicy Kwiatowej w serialu „Lokatorzy”. Od premiery minęło już ponad 25 lat, a gwiazdy kultowego sitcomu przeszły zdumiewające metamorfozy. Sprawdź, czy dziś rozpoznałbyś swoich ulubionych bohaterów.

Pamiętacie „Lokatorów”? Od premiery minęło już ponad 25 lat

Na początku 2000 roku na antenie TVP1 zadebiutował serial, który na lata skradł serca polskiej publiczności. Mowa oczywiście o „Lokatorach”, sitcomie, którego perypetie z zapartym tchem śledziły miliony widzów. Od premiery, która miała miejsce 6 lutego 2000 roku, minęło już ponad ćwierć wieku, a produkcja wciąż budzi ciepłe wspomnienia. Serial opowiadał o losach trójki przyjaciół - Krysi, Zuzi i Jacka - którzy wspólnie wynajmowali mieszkanie na piętrze domu przy ulicy Kwiatowej 17 w Warszawie.

Ich głównym wyzwaniem było ukrywanie faktu, że pod jednym dachem mieszkają dwie kobiety i mężczyzna, przed swoimi dociekliwymi i nieco staroświeckimi gospodarzami. Każdy odcinek obfitował w zabawne zwroty akcji i komiczne nieporozumienia, które bawiły Polaków do łez przez sześć sezonów emitowanych do 2005 roku.

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Oni stworzyli niezapomniane role. Gwiazdy z ulicy Kwiatowej

Siłą serialu „Lokatorzy” była bez wątpienia znakomita obsada, która stworzyła galerię barwnych i charakterystycznych postaci. Widzowie doskonale pamiętają trójkę głównych bohaterów, których losy śledzili z tygodnia na tydzień. W role lokatorów z piętra wcielili się:

  • Agnieszka Michalska jako Krystyna Drewnowska - inteligentna i zaradna pracownica kwiaciarni, która często musiała ratować przyjaciół z opresji.
  • Olga Borys jako Zuzanna Śnieżanka - nieco naiwna, ale niezwykle sympatyczna sekretarka, której znakiem rozpoznawczym był głośny i zaraźliwy śmiech.
  • Michał Lesień jako Jacek Przypadek - student gastronomii, a później szef kuchni. Uroczy podrywacz, którego randki rzadko kończyły się sukcesem.

Równie ważnymi postaciami byli gospodarze domu, w których role wcielili się Ewa Szykulska jako tolerancyjna pani Helena Bogacka oraz Marek Siudym jako jej skąpy i wiecznie niezadowolony mąż, Stanisław Bogacki. W późniejszych sezonach do obsady dołączyli również m.in. Andrzej Kopiczyński, Patrycja Szczepanowska i Andżelika Piechowiak.

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Od zakończenia emisji serialu minęły już ponad dwie dekady. To mnóstwo czasu, w trakcie którego aktorzy znani z ulicy Kwiatowej przeszli niejedną metamorfozę. Dla wielu z nich role w „Lokatorach” były przełomem w karierze, którą z powodzeniem kontynuowali w kolejnych latach, pojawiając się w licznych filmach i serialach. Inni skupili się na pracy w teatrze lub na pewien czas usunęli się w cień.

Jedno jest pewne - upływ czasu odcisnął na nich swoje piętno. Jak dziś wyglądają serialowa Krysia, Zuzia czy Jacek? Czy rozpoznalibyście na ulicy państwa Bogackich? Zapraszamy do naszej galerii, w której zobaczycie, jak przez ponad 25 lat zmienili się Wasi ulubieni bohaterowie. Niektóre zmiany są naprawdę zdumiewające.

Aktorzy z serialu Lokatorzy: Olga Borys, Agnieszka Michalska i Michał Lesień. O ich metamorfozie przeczytasz na SE.
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