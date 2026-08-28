Pamiętacie „Lokatorów”? Od premiery minęło już ponad 25 lat

Na początku 2000 roku na antenie TVP1 zadebiutował serial, który na lata skradł serca polskiej publiczności. Mowa oczywiście o „Lokatorach”, sitcomie, którego perypetie z zapartym tchem śledziły miliony widzów. Od premiery, która miała miejsce 6 lutego 2000 roku, minęło już ponad ćwierć wieku, a produkcja wciąż budzi ciepłe wspomnienia. Serial opowiadał o losach trójki przyjaciół - Krysi, Zuzi i Jacka - którzy wspólnie wynajmowali mieszkanie na piętrze domu przy ulicy Kwiatowej 17 w Warszawie.

Ich głównym wyzwaniem było ukrywanie faktu, że pod jednym dachem mieszkają dwie kobiety i mężczyzna, przed swoimi dociekliwymi i nieco staroświeckimi gospodarzami. Każdy odcinek obfitował w zabawne zwroty akcji i komiczne nieporozumienia, które bawiły Polaków do łez przez sześć sezonów emitowanych do 2005 roku.

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Oni stworzyli niezapomniane role. Gwiazdy z ulicy Kwiatowej

Siłą serialu „Lokatorzy” była bez wątpienia znakomita obsada, która stworzyła galerię barwnych i charakterystycznych postaci. Widzowie doskonale pamiętają trójkę głównych bohaterów, których losy śledzili z tygodnia na tydzień. W role lokatorów z piętra wcielili się:

Agnieszka Michalska jako Krystyna Drewnowska - inteligentna i zaradna pracownica kwiaciarni, która często musiała ratować przyjaciół z opresji.

jako Krystyna Drewnowska - inteligentna i zaradna pracownica kwiaciarni, która często musiała ratować przyjaciół z opresji. Olga Borys jako Zuzanna Śnieżanka - nieco naiwna, ale niezwykle sympatyczna sekretarka, której znakiem rozpoznawczym był głośny i zaraźliwy śmiech.

Michał Lesień jako Jacek Przypadek - student gastronomii, a później szef kuchni. Uroczy podrywacz, którego randki rzadko kończyły się sukcesem.

Równie ważnymi postaciami byli gospodarze domu, w których role wcielili się Ewa Szykulska jako tolerancyjna pani Helena Bogacka oraz Marek Siudym jako jej skąpy i wiecznie niezadowolony mąż, Stanisław Bogacki. W późniejszych sezonach do obsady dołączyli również m.in. Andrzej Kopiczyński, Patrycja Szczepanowska i Andżelika Piechowiak.

Tak dziś wyglądają aktorzy z „Lokatorów”. Ich przemiana może zaskoczyć

Od zakończenia emisji serialu minęły już ponad dwie dekady. To mnóstwo czasu, w trakcie którego aktorzy znani z ulicy Kwiatowej przeszli niejedną metamorfozę. Dla wielu z nich role w „Lokatorach” były przełomem w karierze, którą z powodzeniem kontynuowali w kolejnych latach, pojawiając się w licznych filmach i serialach. Inni skupili się na pracy w teatrze lub na pewien czas usunęli się w cień.

Jedno jest pewne - upływ czasu odcisnął na nich swoje piętno. Jak dziś wyglądają serialowa Krysia, Zuzia czy Jacek? Czy rozpoznalibyście na ulicy państwa Bogackich? Zapraszamy do naszej galerii, w której zobaczycie, jak przez ponad 25 lat zmienili się Wasi ulubieni bohaterowie. Niektóre zmiany są naprawdę zdumiewające.