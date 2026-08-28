Marian Lichtman targał leżak ulicami Sopotu. Potem zdjął koszulkę i wyłożył się jak król. Po plaży chodził w skarpetkach!

Monika Tumińska
Monika Tumińska
Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-08-28 5:06

Marian Lichtman (79 l.) uwielbia polskie morze. Artysta w towarzystwie żony Bożeny spędził kilka dni w Sopocie, gdzie korzystał z pięknej, słonecznej pogody. Gwiazdor Trubadurów każdego dnia targał na plażę własny leżak, na którym rozkładał się niczym król na tronie. Wszystko uwiecznili paparazzi. Zobaczcie zdjęcia!

Marian Lichtman wybrał się nad polskie morze. Chodził na plażę z własnym leżakiem pod pachą!

Marian Lichtman na co dzień mieszka w Łodzi, do której wrócił po latach spędzonych w Kopenhadze. Wolny czas lubi jednak spędzać nad polskim Bałtykiem. Podczas ostatniego urlopu w Sopocie piosenkarz został przyłapany przez fotoreporterów, gdy relaksował się, leżakując w pełnym słońcu. Gwiazdor podczas wypoczynku każdego dnia pojawiał się na plaży w towarzystwie ukochanej żony. Każde z nich zabierało ze sobą własny leżak, z którymi spacerowali ulicami miasta. Mając do dyspozycji wygodne siedzisko, nie musieli kłaść się na piasku. Gdy z nieba lał się 30-stopniowy żar, gwiazdor zrzucał z siebie ubranie i wystawiał klatę do słońca.

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Lichtman po gorącym piasku chodził w skarpetkach, ale w pewnym momencie zdjął je, by sprawdzić, czy woda w polskim morzu jest może nieco cieplejsza niż zwykle. Nie była chyba zbyt przyjemna, bo artysta zrezygnował z kąpieli.

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Wciąż go rozpoznają!

Lichtman, który w marcu tego roku skończył 79 lat, jest w bardzo dobrej formie, co widać na zdjęciach wykonanych przez paparazzi. Legendarnego muzyka, który w show-biznesie działa od dekad, co chwilę zaczepiali fani. Nic dziwnego! Lichtman to muzyk, perkusista, kompozytor i wokalista, a zarazem jeden z najbardziej znanych członków zespołu Trubadurzy, do którego należeli m.in. nieżyjący już Krzysztof Krawczyk czy Ryszard Poznakowski. Lichtman przez lata był związany z polską sceną muzyczną, a z Trubadurami współtworzył wiele popularnych piosenek.

Gwiazdor, mimo że w Sopocie był prywatnie, z uśmiechem pozował do wspólnych zdjęć.  

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Zobacz więcej zdjęć. 79-letni Marian Lichtman pokazał się na plaży w Sopocie. "Przyłapali" go paparazzi!

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