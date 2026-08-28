Marian Lichtman targał leżak ulicami Sopotu. Potem zdjął koszulkę i wyłożył się jak król. Po plaży chodził w skarpetkach!

Marian Lichtman wybrał się nad polskie morze. Chodził na plażę z własnym leżakiem pod pachą!

Marian Lichtman na co dzień mieszka w Łodzi, do której wrócił po latach spędzonych w Kopenhadze. Wolny czas lubi jednak spędzać nad polskim Bałtykiem. Podczas ostatniego urlopu w Sopocie piosenkarz został przyłapany przez fotoreporterów, gdy relaksował się, leżakując w pełnym słońcu. Gwiazdor podczas wypoczynku każdego dnia pojawiał się na plaży w towarzystwie ukochanej żony. Każde z nich zabierało ze sobą własny leżak, z którymi spacerowali ulicami miasta. Mając do dyspozycji wygodne siedzisko, nie musieli kłaść się na piasku. Gdy z nieba lał się 30-stopniowy żar, gwiazdor zrzucał z siebie ubranie i wystawiał klatę do słońca.

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Lichtman po gorącym piasku chodził w skarpetkach, ale w pewnym momencie zdjął je, by sprawdzić, czy woda w polskim morzu jest może nieco cieplejsza niż zwykle. Nie była chyba zbyt przyjemna, bo artysta zrezygnował z kąpieli.

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Wciąż go rozpoznają!

Lichtman, który w marcu tego roku skończył 79 lat, jest w bardzo dobrej formie, co widać na zdjęciach wykonanych przez paparazzi. Legendarnego muzyka, który w show-biznesie działa od dekad, co chwilę zaczepiali fani. Nic dziwnego! Lichtman to muzyk, perkusista, kompozytor i wokalista, a zarazem jeden z najbardziej znanych członków zespołu Trubadurzy, do którego należeli m.in. nieżyjący już Krzysztof Krawczyk czy Ryszard Poznakowski. Lichtman przez lata był związany z polską sceną muzyczną, a z Trubadurami współtworzył wiele popularnych piosenek.

Gwiazdor, mimo że w Sopocie był prywatnie, z uśmiechem pozował do wspólnych zdjęć.

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Zobacz więcej zdjęć. 79-letni Marian Lichtman pokazał się na plaży w Sopocie. "Przyłapali" go paparazzi!

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