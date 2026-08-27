Maryla Rodowicz oszołomiła publiczność w Sopocie! To ona rozbujała finałowy koncert!

Maryla Rodowicz to ikona, od której wszystko, co najlepsze w polskiej muzyce się zaczyna. To ona wyśpiewała cudowne hity, do których teksty napisała m.in. Agnieszka Osiecka. Każdy tekst potrafią zaśpiewać najstarsi i najmłodsi Polacy! Krzysztof Zalewski też potrafi.

Maryla Rodowicz kocha Zalewskiego!

Kocham Sopot, kocham sopocką publiczność, kocham Krzysztofa Zalewskiego -

- wyznała Maryla Rodowicz ze sceny.

A my wszyscy kochamy Marylę Rodowicz

- odpowiedział wokalista.

Zjawiskowy duet Rodowicz z Szroeder

A potem na scenę wkroczyła Natalia Szroeder i razem z diwą zaśpiewała utwór, do którego muzykę napisał Marek Grechuta, słowa Osiecka, pt. "Gaj". Jak pięknie razem zabrzmiały dwa głosy z dwóch róznych pokoleń. No i jak wyglądały! Zobacz to w naszej galerii!

Po co ja ją zaprosiłam, taką konkurencję!

- zażartowała Rodowicz ze sceny.

Maryla z Herbutem powaliła wszystkich na kolana!

Kiedy do Maryli dołączył Igor Herbut, sopocka publiczność aż zamarła! Królowa polskiej muzyki i niezwykle zdolny i wrażliwy wokalista młodego, razem zaśpiewali "Wariatka tańczy". Herbut już wcześniej śpiewał ten przebój Maryli sam. Kiedy zrobili to razem, wyszło coś niesamowitego!

Po tym występie publiczność w Sopocie oszalała i skandowała mocnym chórem "Maryla, Maryla!"

"Małgośka" z Zalią rozbujała wszystkich, a potm zrobiło się różowo

Kolejny występ jeszcze podkręcił atmosferę. Bo jak mogłoby być inaczej, skoro na tapet wleciała "Małgośka"? Maryla zaśpiewała ten obłędny hit razem z Zalią i panie się nawet nieźle roztańczyły na scenie. A pod sceną? Szaleństwo!

Young Leosia dołączyła do Rodowicz, aby zaśpiewać "Sing, sing". Zrobiło się niby mrocznie, ale wokalistki w soczystych kolorach, z przewagą różu pokazały, jak duży dystans mają do śpiewanego testu.

"Niech żyje bal!"

Finałowym utworem, oczywiście było "Niech żyje bal"! Na scenie Maryla Rodowicz zaśpiewała swójj poruszający przebój m.in. z Igorem Herbutem i Bażejem Królem. Wszyscy w Operze Leśnej wstali i śpiewali z artystami!

Czy to był najlepszy koncert "Top of The Top Festival" 2026? Niewykluczone. Maryla pokazała wszystkim, jak to się robi!

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Mellina: Igor Herbut - grałem wesela. Widziałem tam wszystko