Maryla Rodowicz oszołomiła publiczność w Sopocie! To ona rozbujała finałowy koncert!

Maryla Rodowicz to ikona, od której wszystko, co najlepsze w polskiej muzyce się zaczyna. To ona wyśpiewała cudowne hity, do których teksty napisała m.in. Agnieszka Osiecka. Każdy tekst potrafią zaśpiewać najstarsi i najmłodsi Polacy! Krzysztof Zalewski też potrafi.
Maryla Rodowicz kocha Zalewskiego!
Kocham Sopot, kocham sopocką publiczność, kocham Krzysztofa Zalewskiego -
- wyznała Maryla Rodowicz ze sceny.
A my wszyscy kochamy Marylę Rodowicz
- odpowiedział wokalista.
Zjawiskowy duet Rodowicz z Szroeder
A potem na scenę wkroczyła Natalia Szroeder i razem z diwą zaśpiewała utwór, do którego muzykę napisał Marek Grechuta, słowa Osiecka, pt. "Gaj". Jak pięknie razem zabrzmiały dwa głosy z dwóch róznych pokoleń. No i jak wyglądały! Zobacz to w naszej galerii!
Po co ja ją zaprosiłam, taką konkurencję!
- zażartowała Rodowicz ze sceny.
Maryla z Herbutem powaliła wszystkich na kolana!
Kiedy do Maryli dołączył Igor Herbut, sopocka publiczność aż zamarła! Królowa polskiej muzyki i niezwykle zdolny i wrażliwy wokalista młodego, razem zaśpiewali "Wariatka tańczy". Herbut już wcześniej śpiewał ten przebój Maryli sam. Kiedy zrobili to razem, wyszło coś niesamowitego!
Po tym występie publiczność w Sopocie oszalała i skandowała mocnym chórem "Maryla, Maryla!"
"Małgośka" z Zalią rozbujała wszystkich, a potm zrobiło się różowo
Kolejny występ jeszcze podkręcił atmosferę. Bo jak mogłoby być inaczej, skoro na tapet wleciała "Małgośka"? Maryla zaśpiewała ten obłędny hit razem z Zalią i panie się nawet nieźle roztańczyły na scenie. A pod sceną? Szaleństwo!
Young Leosia dołączyła do Rodowicz, aby zaśpiewać "Sing, sing". Zrobiło się niby mrocznie, ale wokalistki w soczystych kolorach, z przewagą różu pokazały, jak duży dystans mają do śpiewanego testu.
"Niech żyje bal!"
Finałowym utworem, oczywiście było "Niech żyje bal"! Na scenie Maryla Rodowicz zaśpiewała swójj poruszający przebój m.in. z Igorem Herbutem i Bażejem Królem. Wszyscy w Operze Leśnej wstali i śpiewali z artystami!
Czy to był najlepszy koncert "Top of The Top Festival" 2026? Niewykluczone. Maryla pokazała wszystkim, jak to się robi!
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