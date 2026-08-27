Nie żyje Peter Cullen. Słynny aktor z serii "Transformers" miał 85 lat

Kasia Kowalska
2026-08-27 20:09

W wieku 85 lat zmarł Peter Cullen, wybitny aktor dubbingowy. Przez ponad cztery dekady był głosem Optimusa Prime'a z popularnej serii "Transformers". Brał też udział w tworzeniu animacji o "Kubusiu Puchatku". Smutną wiadomość o jego odejściu przekazał agent artysty.

Uśmiechnięty aktor Peter Cullen w garniturze i krawacie. O śmierci głosu Optimusa Prime'a przeczytasz na SE.
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Peter Cullen nie żyje. Aktor z "Transformers" odszedł w wieku 85 lat

W środę, 26 sierpnia 2026 roku, zmarł Peter Cullen, a dokładna przyczyna jego śmierci nie została jeszcze ujawniona. Wiadomo jedynie, że 85-letni artysta odszedł w spokoju, mając u boku swoich najbliższych. Rodzina aktora zdecydowała się na opublikowanie specjalnego komunikatu w tej sprawie.

Peter Cullen odszedł spokojnie, otoczony kochającą rodziną i trwale zapisany w sercach licznych przyjaciół oraz niezliczonych fanów na całym świecie. Rodzina prosi, by uczcić jego niezwykłe dziedzictwo, służąc swojej społeczności, przewodząc innym z empatią, uczciwością i lojalnością, a także zawsze pamiętając: "bądź na tyle silny, by móc być delikatnym" - podaje TMZ.

Głos nie tylko w "Transformers". Kultowe role Petera Cullena

Urodzony w 1941 roku w Montrealu, Cullen był jednym z pierwszych absolwentów kanadyjskiej National Theatre School. Na początku swojej drogi zawodowej występował na deskach teatralnych, by następnie przenieść się przed kamerę, a w międzyczasie pracował również jako prezenter radiowy.

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Największą rozpoznawalność przyniosła mu rola Optimusa Prime'a z "Transformers", z którą kanadyjski twórca był związany przez ponad 40 lat. Za namową brata wziął udział w przesłuchaniu i zadebiutował w serialu animowanym, nadawanym w latach 1984-1987. Jego głos można było usłyszeć także w kinowej wersji "The Transformers: The Movie" z 1986 roku, a następnie w aktorskich odsłonach serii w latach 2007-2023.

Kariera Cullena to również praca przy "Nowych przygodach Kubusia Puchatka", gdzie wcielił się w Kłapouchego. Aktor ma na swoim koncie także udział w takich klasykach, jak "King Kong" (1976), "Gremliny rozrabiają" (1984), "Predator" (1987), "Smerfy" (1981 - 1990) oraz "Kacze opowieści" (1987 - 1990).

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