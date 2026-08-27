Agustin Egurolla będzie udzielać ślubów? Wyjawił plany na nowy pałac

Kim jest Agustin Egurolla?

Agustin Egurrola to polsko-kubański tancerz, choreograf i sędzia programów telewizyjnych. Urodził się 15 listopada 1968 roku w Hawanie. Jest wielokrotnym mistrzem Polski w tańcach latynoamerykańskich oraz tańcu towarzyskim. Zakładał popularną sieć szkół tańca "Egurrola Dance Studio" oraz grupę taneczną "Volt", która oprawia artystycznie największe imprezy masowe, festiwale i programy rozrywkowe w kraju. Szerokiej publiczności dał się poznać jako główny choreograf oraz juror w telewizyjnych talent show, takich jak "Taniec z Gwiazdami", "You Can Dance - Po prostu tańcz!" oraz "Mam Talent!".

Prywatnie związany był w przeszłości z tancerką Niną Tyrką, z którą ma córkę Carmen. W 2020 roku poślubił Dianę Woźniak, z którą ma syna Oscara. W 2026 roku para wzięła ślub kościelny.

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Agustin Egurolla szczerze o wierze. Dlatego czekał ze ślubem?

Agustin Egurolla nigdy nie ukrywał tego, jak ważna jest dla niego wiara. W rozmowie z "Super Expressem" przyznał, że dlatego też obecnie zdecydował się na kościelny ślub ze swoją żoną.

- Chciałem uporządkować pewne sprawy i mieć poczucie, że wszystko jest tak, jak powinno być. Zależało mi również na tym, żeby ten wyjątkowy moment odbył się w pięknym miejscu - przyznał Agurolla.

Tancerz postawił na uroczystość w Pałacu Domaniowskim, który od jakiegoś czasu należy właśnie do niego.

Agustin Egurolla kupił pałac. Planuje wejść w branżę ślubną

Jak przyznał Egurolla dla "SE", kupił pałac w prostym założeniu - chciał stworzyć oazę spokoju, w której każdy będzie mógł znaleźć odrobinę wytchnienia.

- Mam ogromne plany związane z rozbudową pałacu. Chciałbym również stworzyć przestrzeń, do której będą mogły przyjeżdżać pary, żeby nauczyć się pierwszego tańca czy po prostu spędzić razem czas. Takich miejsc jest bardzo mało. Żyjemy szybko i intensywnie, często brakuje nam czasu dla siebie. Chciałbym, żeby ten pałac właśnie temu służył [...] Chcemy stworzyć możliwość przyjazdu na romantyczny weekend, nauki tańca, przygotowania się do ceremonii, a nawet organizacji ślubu czy wesela. To miejsce znajduje się nad wodą, niedaleko Warszawy. Mam naprawdę duże marzenia i plany - wyznał tancerz.

Plany są ogromne, ale na razie Egurolla mimo wszystko nie mówi o kosztach. Obecnie trwają konsultacje. Czy to wszystko jednak będzie drogie? Nie zamierza TERAZ zdzierać z Polaków!

- Pałac już jest otwarty i można przyjechać tam na weekend, ale chcemy go jeszcze rozbudować, unowocześnić i przygotować tak, żeby stał się jednym z najpiękniejszych tego typu miejsc w Polsce - skomentował.

Planuje stworzyć wielki ślubny pakiet - nocleg, nauka tańca i wesele. "Super Express" postanowił iść o krok dalej i zapytał, czy może sam Egurolla planuje udzielać ślubów.

- Nie, o tym akurat nie myślałem. Mój własny ślub był dla mnie naprawdę bardzo ważnym momentem - powiedział.