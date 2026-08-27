Monika Olejnik ma za sobą okaleczający zabieg, który ratuje życie i zdrowie. Teraz mówi o nim wprost!

Monika Olejnik miała raka piersi

W maju 2024 roku świat Moniki Olejnik nagle się zatrzymał. Dziennikarka poinformowała, że wykryto u niej nowotwór piersi. Była już po operacji, a w emocjonalnym wpisie przekazała, że po zabiegu czuje się lepiej i podejmuje nowe wyzwania. Jednocześnie wystosowała mocny apel: badajcie się i nie lekceważcie profilaktyki! Rok później Olejnik zdradziła więcej - po kolejnych badaniach mogła odetchnąć. Przekazała, że wszystko z jej zdrowiem w porządku, podkreślając, że diagnoza raka była dla niej ogromnym wstrząsem. Nie zamierzała jednak się poddać. Jak sama mówiła, wczesne wykrycie choroby i leczenie dały jej szansę na powrót do normalnego życia.

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Teraz podczas inauguracji nowego sezonu w TVN-ie zapytaliśmy Olejnik o jej pracę, ale i sposoby na odpoczynek.

Kocham moją "Kropkę nad i" do tego stopnia, że wczoraj miałam program, potem wsiadłam w samolot i jestem tutaj, na ramówce, a za chwilę wsiadam w pociąg, bo wieczorem znowu mam program. Odpoczywam, kiedy czytam książki. Polecam je na Instagramie, zapraszam do mojego cyklu "Książki Moniki". Bardzo dużo czytam. Chodzę do teatru, na wystawy, jeżdżę na nie. W Paryżu byłam na genialnej wystawie Davida Hockneya, nawet dwa razy. W Polsce również odwiedzam galerie i muzea. To jest mój sposób na odpoczynek. No i przede wszystkim sport. Biegam, ćwiczę z przyjaciółkami. Aktywność fizyczna jest bardzo ważną częścią mojego życia - opowiadała dziennikarka w rozmowie z "Super Expressem".

Sport pomaga Olejnik oczyścić głowę od polityki i trudnych tematów, którymi gwiazda telewizji zajmuje się na co dzień. Ale to nie wszystko. Dziennikarka przyznała, że po mastektomii, zabiegu, który okalecza kobiece ciało, by móc je uratować przed nowotworem, sport działał cuda.

Sport jest bardzo dobry. Przeszłam mastektomię. To było dla mnie dramatyczne doświadczenie, ale udało się. Wydaje mi się, że również dzięki aktywności fizycznej wygrałam tę walkę - wyznała Olejnik "Super Expressowi".

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Jak teraz czuje się Olejnik? Prosi, by wyciągnąć wnioski z jej trudnej sytuacji i badać się!

Dwa lata po raku, mastektomii i leczeniu Olejnik czuje się dobrze - pracuje, pojawia się na wydarzeniach show-biznesowych, a w wolnym czasie odpoczywa, ale przeważnie bardzo aktywnie - pływa, biega, trenuje nawet, będąc na wakacjach. Doświadczenia związane z chorobą wiele ją nauczyły, dlatego teraz gwiazda apeluje:

Do kobiet i do mężczyzn: naprawdę się badajcie. Nie ma znaczenia, ile macie lat. To jest strasznie ważne. Jeżeli chorobę wykryje się na początku, mamy dużo większe szanse sobie z nią poradzić. Ja dałam radę i wierzę, że inni również mogą.

Czym jest mastektomia?

Mastektomia to zabieg chirurgiczny polegający na całkowitym lub częściowym usunięciu tkanki gruczołowej jednej lub obu piersi. Jest to jedna z głównych metod leczenia oraz profilaktyki nowotworów piersi. Mastektomia może być radykalna, gdy usuwa się całą pierś z węzłami chłonnymi pachy, ale nie zawsze dokonuje się tak drastycznego zabiegu. Czasem wystarczy usunięcie samego guza nowotworowego razem z marginesem zdrowych tkanek.

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