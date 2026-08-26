Niektóre gwiazdy zaskoczyły na ramówce TVN-u. Wiolka Walaszczyk nurkuje na ściance, Klaudia El Dursi bardzo bezpiecznie - ZDJĘCIA

Gwiazdy na ramówce TVN

Choć lato w pełni (nawet jeśli pogoda niekoniecznie na to wskazuje), stacje telewizyjne organizują już imprezy ramówkowe, by pokazać nam, co przygotowały na sezon jesienny. Tym razem jest dużo emocji, bo w TVP wraca "Ranczo", Polsat przejął Julię Wieniawę, a TVN pokaże nam m.in. nową odsłonę "Top Model", w której czeka nas sporo zmian - z prowadzącą na czele, Klaudia El Dursi zastąpi bowiem Michała Piróga. Jak zaprezentowały się gwiazdy na ściance?

Wiolka Walaszczyk jako nurek, Jabłczyńska i Gałązka w fiolecie, a Olejnik w koronkach

Na jesiennej ramówce TVN klasycznie zaroiło się od gwiazd. Joanna Jabłczyńska (aka Marta z "Na Wspólnej") pokazała nogi w fioletowej mini. Na ten sam kolor postawiła inna gwiazda polskiej telenoweli, Katarzyna Gałązka, która odsłoniła zaś dekolt w długiej balowej sukni. Monika Olejnik postawiła zaś na koronki - i to w kilku warstwach i różnych kolorach.

PRZECZYTAJ TEŻ: Polsat wbija szpilkę TVN? Sprytny ruch stacji w sprawie Julii Wieniawy i "Tańca z Gwiazdami"

Kamila Urzędowska, którą pod koniec września zobaczymy w filmowej adaptacji "Lalki" ewidentnie postanowiła odciąć się od roli Izabeli Łęckiej i wdziała oversizowy garnitur. Bardzo elegancko - i zaskakująco bezpiecznie jak na nową prowadzącą "Top Model" - zaprezentowała się też Klaudia El Dursi w białym komplecie.

A jak o kompletach mowa, nie sposób nie wspomnieć o soczystej czerwieni stroju Małgorzaty Rozenek-Majdan, która postawiła na znacznie odważniejszy król niż Klaudia El Dursi. Włożyła szerokie długie spodnie i krótki topik zasłaniający tyle, co biustonosz. Największe wrażenie zrobiła jednak tand-uperka i improwizatorka Wiolka Walaszczyk, która przyszła na ściankę w... stroju nurka. Zdjęcia gwiazd na jesiennej ramówce TVN znajdziecie w poniższej galerii.

34

PRZECZYTAJ TEŻ: To robią gwiazdy w Sopocie, kiedy nikt nie patrzy! Herbuś na plaży, Wojechowska z wieszakami, Krzan w kawiarni