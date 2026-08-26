Niedoceniany serial wraca na ekrany. Będą kolejne skandale

Zrywająca z utartymi schematami telewizyjnymi produkcja, po drobnym potknięciu przy debiucie trzeciej odsłony, oszczędza fanom przedłużającego się oczekiwania. Kolejna odsłona zadebiutuje niewiele ponad dwanaście miesięcy po głośnym finale. Fani mogą szykować się na zupełnie nowe intrygi oraz obyczajowe dramaty, z jakimi przyjdzie się zmierzyć postaciom z wyższych sfer. Co dokładnie zaplanowali twórcy nowej serii HBO?

Zwiastun 4. sezonu "Pozłacanego wieku" od HBO

Mimo że opowieść z końcówki XIX wieku nie dorównuje komercyjnym fenomenom stacji takim jak "Ród smoka", "Biały lotos" czy też "The Last of Us", to popularność kostiumowego formatu systematycznie rośnie z każdą kolejną wypuszczoną przez stację transzą.

- Nie moglibyśmy być bardziej dumni z sukcesu oglądalności, jaki osiągnął "Pozłacany wiek" w tym sezonie. [...] Jesteśmy zachwyceni, że możemy nadal odkrywać wielkie ambicje bohaterów w sezonie 4., który z pewnością będzie równie ekscytujący - powiedziała Francesca Orsi, szefowa działu seriali dramatycznych HBO, w oficjalnym oświadczeniu potwierdzającym powstanie nowych odcinków.

W poprzednich odcinkach scenarzyści skupili się na romantycznych perypetiach Mariana i Larry'ego, poważnym kryzysie w związku Russellów, tragicznej sytuacji Gladys oraz zaciętej walce o wpływy w rezydencjach van Rhijnów i Brooków. Z opublikowanego przez stację streszczenia fabuły wynika, że Bertha Russell przypłaciła zmianę nowojorskiego układu sił ogromnym kosztem, a teraz jej bliscy muszą borykać się z konsekwencjami tej gry. Z kolei Agnes van Rhijn dostrzega idealną okazję na powrót na społeczny szczyt. Marian zamierza podążać własną drogą, podczas gdy Peggy stara się zaskarbić sobie przychylność przyszłych teściów. Wszyscy bohaterowie przekonają się jednak na własnej skórze, że spełnione marzenia bywają niezwykle niebezpieczne.

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Data premiery 4. sezonu "Pozłacanego wieku"

Osiem premierowych epizodów trafi do oferty serwisu streamingowego HBO Max punktualnie 2 listopada. Na ekranie ponownie pojawi się plejada znanych i docenianych aktorów, wśród których znaleźli się między innymi Carrie Coon, Christine Baranski, Cynthia Nixon, Morgan Spector, Louisa Jacobson, Denée Benton, Taissa Farmiga, Harry Richardson, Blake Ritson, Ben Ahlers, Ashlie Atkinson, Dylan Baker, Kelley Curran, Jordan Donica, Jessica Frances Dukes, Amy Forsyth oraz Jack Gilpin.

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