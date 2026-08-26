Julia Wieniawa nową jurorką w "Tańcu z Gwiazdami". Agustin Egurrola wprost: "będzie wartością"

Stacja Polsat nie pozostawia złudzeń. To już oficjalne, że w najnowszej edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" w fotelu jurorskim zasiądzie Julia Wieniawa. Jej kandydatura była od dawna tematem gorących dyskusji wśród fanów formatu. Artystka niedawno podzieliła się informacją o zakończeniu swojej przygody z sędziowaniem w konkurencyjnym "Mam Talent!". W rozmowie z Eską swoją opinię o tej zmianie wyraził Agustin Egurrola, który zasiadał w jury u jej boku.

"Taniec z Gwiazdami" z nową twarzą. Julia Wieniawa w jury

Telewizja Polsat 26 sierpnia rozwiała wszelkie wątpliwości, ogłaszając, że Julia Wieniawa zajmie zwolnione miejsce w składzie sędziowskim słynnego "Tańca z Gwiazdami". Artystka przejmie pałeczkę po Ewie Kasprzyk, która przez kilka ostatnich edycji oceniała zmagania na parkiecie. Rozmowy o tym transferze od dłuższego czasu elektryzowały świat polskiego show-biznesu, wywołując mieszane uczucia wśród publiczności. Bez wątpienia zmiana barw z TVN na Polsat i objęcie nowej posady jurorskiej przez Wieniawę to jeden z najbardziej intrygujących momentów nadchodzącej jesieni w polskiej telewizji.

25

Agustin Egurrola wprost o transferze koleżanki. Jest mu przykro?

Jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem dołączenia Wieniawy do jury "TzG", do sprawy odniósł się Agustin Egurrola. Uznany ekspert w dziedzinie tańca, który niedawno ponownie zasiadł w jury "Mam Talent!", miał okazję oceniać uczestników właśnie u boku Julii. Podczas tegorocznego Top of the Top Sopot Festival, w wywiadzie z Maksem Kluziewiczem z Eska.pl przyznał, że brakuje mu dalszej obecności koleżanki w ekipie. Jednocześnie zaznaczył, że jej doświadczenie nabyte podczas udziału w "Tańcu z Gwiazdami" z pewnością zaowocuje sukcesem w roli jurorki.

- Cały czas jest mi przykro, że już jej z nami nie będzie. No ale jeżeli podejmie taką decyzję i będzie w programie 'Taniec z Gwiazdami'... Była w tym programie, zna dobrze ten program, wie, na czym on polega, była też dobrą jurorką w naszym programie, więc myślę, że na pewno będzie wartością - powiedział Agustin Egurrola.

Zgadzacie się z ekspertem?

NIE PRZEGAP: Agustin Egurrola już po ślubie kościelnym! Po 6 latach stanął z żoną przed ołtarzem

Sonda Lubisz twórczość muzyczną Julii Wieniawy? Tak Nie Może być