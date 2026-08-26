Krzysztof Zalewski o Zenku Martyniuku. Zaskakujące, co powiedział o "Królu Disco-Polo"

Od kilku dni Zenek Martyniuk jest dosłownie na językach wszystkich. Przyczynkiem do tego stał się wpis, który pojawił się na Facebooku zespołu Budka Suflera, a za pośrednictwem którego jego lider, Tomasz Zeliszewski, przeprasza "Króla Disco Polo" za prześmiewczy występ do niedawna jeszcze jednego z wokalistów grupy, Jacka Kawalca.

W odpowiedzi na to aktor i muzyk zapowiedział, że nie da się cenzurować i ogłosił odejście z formacji. W końcu sytuację zaczął komentować sam Martyniuk, który nie ukrywał irytacji nie tylko samą parodią, ale także wygłoszonymi przez "kolegę po fachu" uwagami, iż tak naprawdę wcale nie śpiewa on na żywo i korzysta z playbacku. Gwiazdor disco polo zapowiedział, że nie zostawi tak tej sprawy i pozwie Kawalca, najpewniej chcąc zarzucić mu zniesławienie, a pieniądze z ewentualnej wygranej przeznaczy na jedną z organizacji, zajmującą się pomocą dzieciom.

Krzysztof Zalewski o innych artystach

Krzysztof Zalewski niespodziewanie o Zenku Martyniuku!

Sprawa co i rusz powraca, kilka dni temu za sprawą samego Jacka Kawalca, który w jednym z programów śniadaniowych tłumaczył, iż występ, który stał się zarzewiem całej afery, jest formą parodii środowiska disco polo pojmowanego z szerszej perspektywy. Jak mówi, wykonuje go od lat i do tej pory nie miał z tego powodu żadnych nieprzyjemności.

Teraz zaś, zupełnie niespodziewanie, osoba "Króla Disco Polo" pojawiła się w wypowiedzi Krzysztofa Zalewskiego za kulisami tegorocznego Top of the Top Sopot Festival. Muzyk był jedną z gwiazd koncertu "Otwarta Scena", który miał miejsce we wtorek 25 sierpnia.

20

W rozmowie z Julitą Buczek z "Super Expressu" Zalewski został zapytany o sytuację na współczesnym rynku muzycznym w szczególności fakt, iż za zajmowanie się nią biorą osoby, które de facto nie mają talentu.

Artysta odpowiedział na to, że nie ma w sobie z tego powodu żadnej złości, gdyż ma świadomość, że jemu samemu poszczęściło się w życiu i wie, że na świecie jest bardzo dużo osób, które są dużo bardziej utalentowane od niego, a którym jednak nie udało się zdobyć rozpoznawalności i uznania. Jak stwierdził, muzyka nie jest jak sport i ciężko jest się do kogoś porównywać. Jak zauważył Zalewski, warto pamiętać o tym, że w świecie muzyki nie chodzi tylko i wyłącznie o dźwięki, a kluczowe jest, aby każdy robił swoje i skupiał się na sobie.

To wtedy artysta wspomniał o Zenku Martyniuku, nie nawiązując wprost do głośnego konfliktu, ale wyraźnie dając do zrozumienia, że on sam jest zdania, że choć nie słucha twórczości gwiazdora, to zdecydowanie powinien on robić to, co jemu samemu odpowiada najlepiej.

Są tak samo sto razy zdolniejsi ode mnie ludzie, którzy piszą cudowne piosenki i nie mieli tyle szczęścia w życiu, żeby, tak dobrze z tego żyć. [...] Pewnie są ludzie, nie wiem, mniej zdolni, którzy mają szerszą publiczność czy coś, ale zawsze tak było. No przecież to nie jest sport, że możesz zmierzyć, że ktoś przebiegł szybciej, a ktoś wolniej. Po prostu ludzie kogoś bardziej lubią, bo nie wiem, bo im się podoba bardziej jak wiesz, puszcza do nich oko czy coś. I to jest też w porządku. W branży muzycznej nie chodzi tylko i wyłącznie o muzykę. Więc nie, broń Boże, ja się nie obrażam. Niech każdy robi swoje i po prostu skupi się, wiesz, na swoim. To, że na przykład ja osobiście nie słucham Zenka Martyniuka, to nie znaczy, że mam coś przeciwko. Niech gra, niech śpiewa, niech robi to, co jemu się podoba, a ja będę robił swoje. I każdy niech ma swoje poletko i tam działa i będzie szczęśliwy - mówi Krzysztof Zalewski.