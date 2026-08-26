Zenek Martyniuk śpiewa z playbacku?! Eksperci nie mają wątpliwości. Tylko u nas!

Afera playbackowa. Jacek Kawalec sparodiował gwiazdora disco polo

Zenon Martyniuk i Jacek Kawalec weszli na wojenną ścieżkę. Wszystko z powodu skeczu, w którym były już wokalista Budki Suflera zasugerował, że król disco polo korzysta z playbacku.

- Jeszcze raz przepraszam, że nie śpiewam disco polo, ale jak mówię, nie umiem śpiewać do wyłączonego mikrofonu. Artysta disco polo nie włącza mikrofonu. Włącza go tylko, żeby krzyknąć ręce w górę! I mocniej, mocniej! - zaczął Kawalec.

Potem zaczął parodiować kultową piosenkę Zenka Martyniuka "Przez twe oczy zielone". To jednak nie koniec złośliwości.

- Państwo wiecie, co to jest playback? [...] Jest publiczność, która chce tego słuchać. Zwłaszcza po wprowadzeniu większej ilości bajkowego elementu do organizmu. O gustach się nie dyskutuje, no taki jest świat dzisiaj. Ja powiem, że dla mnie on jest dziwny, ten świat, bo kiedyś były piosenki, które były o czymś i na dodatek trzeba je było umieć zaśpiewać - dodał Kawalec.

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Będzie finał w sądzie?

Zenon Martyniuk nie ma zamiaru odpuścić aktorowi. Zapowiedział otwarcie, że sprawą kontrowersyjnej parodii zajmą się jego prawnicy. Jej autor postanowił wytłumaczyć się w specjalnym oświadczeniu.

- Żart sceniczny, parodia i stand-up to naturalne środowisko aktora zawodowego. Jestem nim i będę na zawsze! I to niezależnie od mojej wokalnej ścieżki, na którą wstąpiłem na długo zanim Budka Suflera zaprosiła mnie do współpracy. Nie sądziłem jednak, że w pakiecie dostanę bilet powrotny do PRL-u. Tego biletu nie akceptuję. Dlatego podjąłem decyzję o zakończeniu współpracy z zespołem - napisał, a w rozmowie z mediami oznajmił, że będzie się bronił w sądzie.

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Zenek Martyniuk i śpiewanie na żywo. Eksperci oraz fani wydali werdykt

"Super Express" pojawił się na ostatnim koncercie Zenka w Rykach, gdzie bawiły się tłumy jego fanów. Nagraliśmy gwiazdora na scenie, gdy wykonywał kilka ze swoich flagowych utworów. Nasi specjaliści dokładnie zapoznali się z materiałem dźwiękowym i materiałem wideo.

- Tak, Zenon Martyniuk śpiewa na żywo - powiedział nam producent muzyczny February Kid, któremu pokazaliśmy fragmenty z koncertu. Na nagraniu można wychwycić, że u Martyniuka słychać było wydychane między słowami powietrze. Pojawiła się również synchronizacja między ruchem warg a słyszanym tekstem.

Z kolei trenerka głosu i gwiazda YouTuba Gosia Sacała, potwierdziła "Super Expressowi", że artysta śpiewa czysto i poprawnie.

- Dobrze śpiewa - usłyszeliśmy. Fani artysty również nie mają wątpliwości. - To nie playback - mówili nam pod sceną.

Jak myślicie: jak zakończy się afera między Martyniukiem a Kawalcem? Może więcej gwiazd muzyki zmotywuje się teraz do śpiewania wyłącznie na żywo, na przekór pstryczkom ze strony innych?

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