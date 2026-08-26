To robią gwiazdy w Sopocie, kiedy nikt nie patrzy! Herbuś na plaży, Wojechowska z wieszakami, Krzan w kawiarni

Wielka impreza w Sopocie. Tak gwiazdy spędzają czas, gdy nikt nie patrzy!

Ulice Sopotu są pełne gwiazd. Od poniedziałku trwa tam bowiem muzyczne święto - Top Of The Top Sopot Festival 2026. Wieczorami wszyscy spotykają się w Operze Leśnej by podziwiać muzyczne widowisko, a w ciągu dnia umilają sobie czas jak tylko potrafią. Izabella Krzan, która pierwszego dnia prowadziła koncert z Janem Pirowskim, z samego rana wskoczyła w wygodny dres i udała się na spacer, a następnie do kawiarni, w której zamówiła matchę. Dorota Gardias, w krótkich spodenkach wyskoczyła na śniadanie, a Edyta Herbuś wolała wolny czas spędzić na plaży gdzie podziwiała zachód słońca. Zadumana patrzyła w morze i próbowała się zrelaksować przed wywiadami, których następnego dnia udzielała w sprawie udziału w programie TVN "Azja Express".

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Gwiazdy TVN szykowały się na konferencję prasową

Dzień przed konferencją ramówkową TVN w Sopocie pojawiła się również cała ekipa programu "Top Model". Katarzyna Sokołowska i Dawid Woliński umówili się na wspólny obiad, a tuż przed samym wieczorem do hotelu przybyła także Martyna Wojciechowska. Gwiazda „Kobiety na krańcu świata” przywiozła ze sobą kilka walizek i ogromne wieszaki ubrań i dodatków. Prawdopodobnie nie była zdecydowana w jakiej stylizacji zaprezentuje się podczas konferencji. Do Trójmiasta przybyli również Zofia Zborowska i Andrzej Wrona, którzy zostali przyłapani przez fotoreporterów na romantycznym spacerze po Monciaku.

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