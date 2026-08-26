Bieber nie rzucił palenia i puszcza dymka w towarzystwie zgrabnej żony. Tak wypoczywają na urlopie

Justin Bieber wprawił swoich słuchaczy w niemałe zaskoczenie, prezentując latem 2025 roku dwie świeże płyty: „Swag” oraz „Swag II”. Była to ogromna niespodzianka, zwłaszcza po długotrwałej przerwie w działalności koncertowej. Tuż po premierach wokalista rozpoczął przygotowania do wielkich wydarzeń, takich jak rozdanie nagród Grammy, kultowy festiwal Coachella, a także głośny występ podczas finałowego meczu na tegorocznym mundialu.

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Zarówno oszałamiający powrót do świata show-biznesu, jak i zgiełk towarzyszący jego życiu osobistemu, skłoniły piosenkarza do szukania wytchnienia. Gwiazdor z Kanady postawił na odpoczynek na łonie natury. Pochwalił się ujęciami u boku małżonki, a także zaprezentował, w jaki sposób relaksowali się w towarzystwie potomka i grona przyjaciół.

Justin Bieber z rodziną na łonie natury. Towarzyszyli im znajomi

Po niezwykle wyczerpujących miesiącach pracy, wokalista wreszcie znalazł czas na zasłużony relaks. W przeciwieństwie do tego, czego moglibyśmy się spodziewać po bajecznie bogatym gwiazdorze, wcale nie wybrał egzotycznych kurortów. Zamienił luksusy na uroki północnoamerykańskiej dziczy, z daleka od blasku fleszy i wścibskich spojrzeń. Na swoich profilach w sieci opublikował fotki ukazujące żonę, małego synka Jacka Bluesa oraz paczkę kumpli, z którymi wspólnie spędzali czas nad wodą.

Hailey Bieber prezentuje wdzięki, a Justin nie rezygnuje z nałogu

Jednak to fotografia otwierająca najnowszy post na Instagramie artysty wywołała największe poruszenie w sieci. Widzimy na niej Biebera z cygarem w ustach, tulącego swoją małżonkę. Hailey Bieber dumnie prezentuje pośladki w kostiumie kąpielowym ozdobionym wzorem moro! Małżeństwo doskonale widocznie zdaje sobie sprawę, w jaki sposób przyciągnąć uwagę tłumów nawet z daleka od cywilizacji.

Sytuacja budzi spore emocje, gdyż Justin już wcześniej musiał kilkakrotnie odpierać zarzuty dotyczące palenia w obecności żony i dwuletniego obecnie synka. Wygląda na to, że nie wziął sobie do serca uwag internautów i nadal oddaje się nałogowi w otoczeniu rodziny.

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Trudności zdrowotne i osobiste Biebera przed powrotem na scenę

Zanim w 2022 roku artysta postanowił zawiesić karierę, a także już w czasie jego scenicznej nieobecności, nie omijały go skandale. Muzyk miewał konflikty z prawem i otwarcie mówił o swojej walce z depresją. Sympatycy często wyrażali niepokój o jego kondycję, a w mediach huczało od plotek o rzekomym kryzysie w małżeństwie. Dodatkowo, Justin Bieber wyznał, że cierpi na półpasiec uszny, skutkujący częściowym paraliżem twarzy. Zapewne jednak udało mu się pokonać dotychczasowe przeciwności, skoro z takim impetem powrócił do tworzenia muzyki.

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