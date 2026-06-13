Justin i Hailey Bieberowie na meczu USA - Paragwaj. Tak kibicowali na mundialu

Justin i Hailey Bieberowie na meczu USA na mundialu 2026

Mundialowe emocje dotarły do Stanów Zjednoczonych 12 czerwca 2026 roku, kiedy to rozegrano pierwsze spotkanie amerykańskiej reprezentacji. Zmagania z Paragwajem zorganizowano na monumentalnym SoFi Stadium w Los Angeles, stanowiącym jedną z głównych aren całego wydarzenia. Na gigantycznych trybunach zasiadło około 70 tysięcy kibiców, a wśród nich nie brakowało znanych twarzy. Uwagę fotoreporterów natychmiast przyciągnęli Justin i Hailey Bieberowie. Obecność wokalisty wywołała pewne zdziwienie, ponieważ tego samego dnia jego ojczysta Kanada grała w Toronto z Bośnią i Hercegowiną. Ostatecznie jednak artysta zdecydował się wspierać drużynę kraju swojej żony, w którym sam rezyduje od wielu lat.

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Justin Bieber zaskoczył formą podczas mundialu w Los Angeles

Słynna para wyraźnie starała się nie rzucać w oczy, stawiając na luźne stylizacje oraz ciemne okulary przeciwsłoneczne. Ich plan jednak się nie powiódł, a charakterystyczny wizerunek sprawił, że w sieci błyskawicznie zaroiło się od amatorskich nagrań i fotografii z trybun. Internauci zwrócili uwagę, że Justin Bieber prezentuje się znacznie lepiej i wreszcie wygląda na naprawdę szczęśliwego. Małżeństwo miało zresztą doskonały powód do uśmiechu, gdyż amerykańska kadra rozgromiła Paragwaj wynikiem 4:1. Było to najwyższe zwycięstwo odnotowane w dotychczasowych spotkaniach tego turnieju.

Katy Perry na ceremonii otwarcia w Los Angeles

Zanim wybrzmiał pierwszy gwizdek starcia Stanów Zjednoczonych z Paragwajem, potężny obiekt w Los Angeles ugościł wyjątkową ceremonię otwarcia. Wydarzenie uświetnił występ amerykańskiej ikony muzyki pop, Katy Perry. Oprócz niej na stadionowej scenie swoje umiejętności zaprezentowali również tacy artyści jak Future, Lisa, Anitta oraz Rema, dostarczając kibicom wielu muzycznych wrażeń.

Vanessa Aleksander była wielką fanką Biebera. Do dziś ma jego tekturę!