Dawid Podsiadło z dziewczyną całują się pod jego mieszkaniem. To o niej wspomniał na koncercie?

Dawid Podsiadło ma na koncie dziesiątki hitów i mimo że w Polsce chyba nie ma nikogo, kto by ich nie znał, to jednak brakuje informacji na temat spraw sercowych gwiazdora. Na przestrzeni lat powstało wiele plotek o związkach artysty, ale on sam raczej nie pałał chęcią do opowiadania o nich. Ostatnio jednak fanom opadły szczęki, gdy zdradził co nie co prosto ze sceny na stadionie... Teraz zdają się to potwierdzać fotki Podsiadły u boku tajemniczej partnerki!

Gwiazdor wypalił ze sceny: "jestem zajęty"! Wspomniał też o reakcji babci

Aktualnie trwa Obrotowy Tour - kolejna trasa koncertowa Dawida Podsiadły. Wokół powrotu artysty na największe polskie stadiony nie brakuje wielkich emocji. Fani tak długo czekali, żeby usłyszeć swojego ulubionego wokalistę, że po koncertach w Chorzowie nie zwrócili świecących opasek LED i wystawili je na sprzedaż w sieci. Jednak to nie ten temat wzbudził największe emocje w związku z wydarzeniami na Stadionie Śląskim. Podczas jednego z dwóch koncertów Dawid Podsiadło oznajmił wszem i wobec, że jest szczęśliwie zakochany. Już wcześniej wspominał o zmianie statusu w podcaście współprowadzonym z Radkiem Kotarskim, ale na próżno szukać było szczegółów.

"Jestem przeszczęśliwie zajęty. [...] Moja babcia się mega ucieszyła" - powiedział artysta między kolejnymi piosenkami.

Dawid Podsiadło przyłapany z zagadkową dziewczyną. Odebrali paczkę i cmoknęli się pod klatką

Niedługo potem artystę w towarzystwie tajemniczej piękności uchwycili fotoreporterzy. Choć pewności mieć nie możemy, to najpewniej właśnie ta dziewczyna zawróciła muzykowi w głowie i to o niej wspomniał przed tysiącami fanów w Chorzowie. Jak udało nam się dowiedzieć, około godziny 14:00 Dawid Podsiadło w towarzystwie atrakcyjnej kobiety wyciągał paczkę z paczkomatu, a następnie, gdy pod mieszkaniem odbierał jedzenie na wynos, czule ją całował i obejmował przed wejściem do kamienicy. Fotki znajdziecie w naszej galerii.

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Dawid Podsiadło w kolejnej trasie

Po dwóch udanych koncertach na Stadionie Śląskim artysta odwiedzi jeszcze trzy obiekty, by zagrać dla kolejnych tysięcy fanów. Dawid Podsiadło w ramach trasy "Obrotowy Tour" odwiedzi jeszcze:

13.06.2026 – Enea Stadion, Poznań

20.06.2026 – Polsat Plus Arena, Gdańsk

27.06.2026 – PGE Narodowy, Warszawa

28.06.2026 – PGE Narodowy, Warszawa

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