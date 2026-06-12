Niepublikowane zdjęcie Cezarego Żaka z planu "Rancza". Nie uwierzycie, co trzyma w dłoni

Cezary Żak na planie nowego sezonu "Rancza" z cygarem w dłoni

Cezary Żak od kilku dni pracuje na planie serialu "Ranczo". Zdjęcia często odbywają się od rana do nocy, dlatego też artyści w czasie przerw odpoczywają. Tak właśnie robi Cezary Żak, który w popularnej produkcji TVP, gra aż dwie postaci - Pawła Kozioła, bezwzględnego wójta gminy Wilkowyje, oraz Piotra Kozioła – poróżnionego z bratem proboszcza. Gwiazdor między swoimi scenami lubi usiąść w szlafroku swojego bohatera i zapalić z reżyserem cygaro. Z pewnością mają o czym rozmawiać, bowiem poprzedni sezon kręcony był aż 11 lat temu.

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Wojciech Adamczyk, reżyser serialu, w rozmowie z ESKĄ zdradził, czego możemy spodziewać się w nowym sezonie "Rancza".

Jesteśmy dokładnie w tych samych Wilkowyjach, tylko 11 lat później. Więc nie oszukujemy widzów, że to się dzieje bezpośrednio po tej Pasterce. Mija 11 lat. Upływ czasu jest widoczny na ekranie, widoczny jest we wnętrzach, bo się dużo będzie zmieniało. To też mam nadzieję będzie atrakcją dla naszych widzów, że będą mogli zobaczyć co się zmieniło

- wyznał.

Nie zabraknie również ulubionych scen granych przez Żaka i Violettę Arlak, czyli serialową Halinę Kozioł, żonę wójta.

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- zapewnia Adamczyk.

Reżyser wierzy w to, że nowy sezon, którego premiera zapowiedziana jest na ten rok, będzie się cieszył tak samo liczną widownią jak 10 lat temu.

Mam nadzieję, że tyle samo osób będzie przed telewizorami, kiedy będą napisy końcowe, bo to przecież trzeba utrafić w gusta i w oczekiwania naszych widzów. To robimy wszystko z myślą o nich, a ta historia będzie różniła się nieco od tego, do czego do tej pory przywykli, choćby przez ten fakt, że nie będzie 13 oddzielnych opowieści w sezonie, tylko będzie to jedna sześcioodcinkowa historia pocięta oczywiście na odcinki

- kończy.

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