Mateusz Morawiecki wyskoczył z mundialową zabawą i ruszyła zawierucha! "Nawet były premier..."

Raz na cztery lata cały świat żyje piłkarskimi wydarzeniami z mistrzostw świata. W tym roku ta wyjątkowa impreza odbywa się w trzech krajach jednocześnie - USA, Kanadzie i Meksyku. W ostatnim z wymienionych krajów oficjalnie zainaugurowano turniej w czwartek, 11 czerwca. Podobnie jak 16 lat wcześniej, Meksyk zmierzył się w meczu otwarcia z RPA, a jeszcze przed pierwszym gwizdkiem polski internet niespodziewanie rozgrzał wpis Mateusza Morawieckiego.

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Mateusz Morawiecki z mundialową zabawą. Od razu ruszyła zawierucha

Były premier wykorzystał mecz otwarcia MŚ 2026, aby zaproponować internautom wspólną zabawę.

Ruszamy z mundialową zabawą dla wszystkich kibiców na X! 1. Przygotujcie typy zgodnie z instrukcją na stronie (link na grafice i w komentarzu) 2. ⁠Wygenerowane „pewniaczki” wklejajcie w komentarzu do wpisów. Będę zaglądał do Waszych typów, bo stawka jest naprawdę smaczna: 11 najlepszych kibiców zapraszam na pizzę! Może uda obejrzeć się razem finał Mundialu - zapowiedział Morawiecki.

Jego pomysł zaskoczył sporą część kibiców, która nie spodziewała się takiej aktywności mundialowej ze strony polityka. W komentarzach poza licznymi typami internautów wybuchła też żywiołowa dyskusja.

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"W Polsce nawet były premier namawia do hazardu, widzimy się na maszynach" - ironizowała część oburzonych użytkowników.

Nie zmienia to faktu, że znaczna większość skupiła się po prostu na typowaniu, dołączając do inicjatywy Morawieckiego. Czas pokaże, czy najskuteczniejsi typerzy zjedzą z nim wspólną pizzę podczas finału mundialu. Ten zaplanowano na 19 lipca.

Ruszamy z mundialową zabawą dla wszystkich kibiców na X! ⚽️🇵🇱1. Przygotujcie typy zgodnie z instrukcją na stronie (link na grafice i w komentarzu)2. ⁠Wygenerowane „pewniaczki” wklejajcie w komentarzu do wpisów Będę zaglądał do Waszych typów, bo stawka jest naprawdę smaczna:… pic.twitter.com/QTtFL91jEm— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) June 11, 2026