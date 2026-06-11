Mateusz Morawiecki wyskoczył z mundialową zabawą i ruszyła zawierucha! "Nawet były premier..."

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2026-06-11 22:36

11 czerwca rozpoczął się piłkarski mundial 2026. To wielkie święto dla wszystkich fanów piłki nożnej, do których zalicza się także... Mateusz Morawiecki. Były premier wykorzystał początek mistrzostw świata, aby zaproponować Polakom wspólną mundialową zabawę. Jego pomysł szybko spotkał się jednak z reakcją, która niekoniecznie była po myśli polityka.

Mateusz Morawiecki i MŚ 2026
Autor: Marcin Gadomski/Super Express,/ Associated Press Mateusz Morawiecki i MŚ 2026

Raz na cztery lata cały świat żyje piłkarskimi wydarzeniami z mistrzostw świata. W tym roku ta wyjątkowa impreza odbywa się w trzech krajach jednocześnie - USA, Kanadzie i Meksyku. W ostatnim z wymienionych krajów oficjalnie zainaugurowano turniej w czwartek, 11 czerwca. Podobnie jak 16 lat wcześniej, Meksyk zmierzył się w meczu otwarcia z RPA, a jeszcze przed pierwszym gwizdkiem polski internet niespodziewanie rozgrzał wpis Mateusza Morawieckiego.

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Galeria: Shakira zainaugurowała mundial 2026!

Shakira zainaugurowała mundial 2026!
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Mateusz Morawiecki z mundialową zabawą. Od razu ruszyła zawierucha

Były premier wykorzystał mecz otwarcia MŚ 2026, aby zaproponować internautom wspólną zabawę.

Ruszamy z mundialową zabawą dla wszystkich kibiców na X! 1. Przygotujcie typy zgodnie z instrukcją na stronie (link na grafice i w komentarzu) 2. ⁠Wygenerowane „pewniaczki” wklejajcie w komentarzu do wpisów. Będę zaglądał do Waszych typów, bo stawka jest naprawdę smaczna: 11 najlepszych kibiców zapraszam na pizzę! Może uda obejrzeć się razem finał Mundialu - zapowiedział Morawiecki.

Jego pomysł zaskoczył sporą część kibiców, która nie spodziewała się takiej aktywności mundialowej ze strony polityka. W komentarzach poza licznymi typami internautów wybuchła też żywiołowa dyskusja.

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"W Polsce nawet były premier namawia do hazardu, widzimy się na maszynach" - ironizowała część oburzonych użytkowników.

Nie zmienia to faktu, że znaczna większość skupiła się po prostu na typowaniu, dołączając do inicjatywy Morawieckiego. Czas pokaże, czy najskuteczniejsi typerzy zjedzą z nim wspólną pizzę podczas finału mundialu. Ten zaplanowano na 19 lipca.

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