To gwiazda meczu otwarcia MŚ 2026. Kim jest Tyla? Mówią o niej petarda! Królowa popu z Afryki

Mecz Meksyk - RPA otwiera tegoroczne mistrzostwa świata.

To wielkie święto nie tylko na boisku - podczas ceremonii otwarcia wystąpią największe gwiazdy muzyki.

Jedną z nich jest Tyla, piosenkarka z RPA uznawana w ostatnim czasie za królową popu z Afryki.

Kim jest Tyla, gwiazda meczu otwarcia MŚ 2026?

Jest znana na całym świecie jako Tyla, a jej pełne imię i nazwisko brzmi Tyla Laura Seethal. Urodziła się 30 stycznia 2002 roku w Johannesburgu (RPA). Od najmłodszych lat jej największym marzeniem było zostanie piosenkarką. Zaczynała od publikowania coverów i autorskich piosenek w mediach społecznościowych, gdzie została zauważona przez swojego przyszłego menedżera. Prawdziwy międzynarodowy rozgłos przyniósł jej singiel "Water", wydany w lipcu 2023 roku. Utwór, będący zmysłowym połączeniem popu, R&B i południowoafrykańskiego gatunku amapiano, stał się viralem, między innymi dzięki tanecznemu wyzwaniu na platformie TikTok.

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Piosenka Tyli wspięła się na szczyty list przebojów na całym świecie, trafiając do pierwszej dziesiątki m.in. w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Co więcej, "Water" było pierwszą od 55 lat piosenką solowego artysty z RPA, która weszła na amerykańską listę Billboard Hot 100! Ten sukces otworzył jej drzwi do światowej kariery.

W lutym 2024 roku Tyla przeszła do historii jako najmłodsza afrykańska artystka i pierwsza w historii laureatka nowo utworzonej nagrody Grammy w kategorii "Najlepsze afrykańskie wykonanie muzyczne". Jej debiutancki album, zatytułowany po prostu "Tyla" (2024), spotkał się z uznaniem krytyków i ugruntował jej pozycję na scenie muzycznej. Sama artystka określa swoją muzykę jako "popiano", podkreślając fuzję globalnego popu z lokalnymi brzmieniami amapiano.

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Uwielbiają ją miliony fanów na całym świecie, często nazywając Tylę wprost: "petarda". Występ na ceremonii otwarcia Mistrzostw Świata 2026 to kolejny krok w jej imponującej karierze - co ciekawe, południowoafrykańska gwiazda wystąpi zarówno podczas ceremonii na Estadio Azteca w Meksyku, gdzie wykona hymn RPA, jak i na SoFi Stadium w Los Angeles podczas uroczystości przed meczem USA - Paragwaj!