Najsłynniejsza polska kibicka po 14 latach nadal rozpala zmysły. Tak wygląda Natalia Siwiec po czterdziestce

Natalia Siwiec rozpala wyobraźnię po latach

Natalia Siwiec podczas Euro 2012 zdobyła gigantyczną popularność. Modelka momentalnie została okrzyknięta "Miss Euro" i od tego momentu jej kariera w polskim show-biznesie nabrała tempa. Fotografie Natalii Siwiec z nowo wybudowanych w Polsce obiektów robiły furorę nie tylko w naszym kraju. Zjawiskowa uroda modelki podbiła całą Europę. Co ciekawe, celebrytka już wcześniej była poniekąd związana z piłką nożną, a ściślej rzecz ujmując z piłkarzem. Jej życiowym partnerem był bowiem znany m.in. z występów w reprezentacji Polski Damian Gorawski. Potem relacja ta się rozpadła, a Natalia Siwiec związała się z biznesmenem Mariuszem Raduszewskim, z którym ma urodzoną w 2017 roku córkę Mię. Lata mijają, a miss Euro 2012 nadal zachwyca swoją urodą. Jej gorące zdjęcia z różnych lat celebryckiej kariery zobaczyć można w naszej starannie przygotowanej galerii. Te fotki naprawdę rozpalają wyobraźnię.

Galeria: Natalia Siwiec na gorących zdjęciach kiedyś i dziś

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Natalia Siwiec wywołuje kontrowersje

Pochodząca z Wałbrzycha modelka zalicza się do grona tzw. długowiecznych celebrytów. Mimo że jej wielka kariera zaczęła się 14 lat temu, Natalia Siwiec ciągle cieszy się ogromną popularnością (na Instagramie obserwuje ją ponad 1,2 mln użytkowników!), choć jej wpisy w mediach społecznościowych wywołują wielkie kontrowersje, szczególnie te dotyczące odżywiania, które są wręcz szkodliwe. Zdecydowanie nie zalecamy stosowania rad modelki bez konsultacji ze specjalistą. Bardziej konserwatywni internauci oburzają się też odważnymi stylizacjami celebrytki, w których często pojawia się na różnych imprezach. Na pewno jednak Natalia Siwiec cały czas wywołuje ogromne emocje, co w świecie show-biznesu jest podstawą w myśl zasady: "nieważne, jak o tobie mówią, byle mówili".