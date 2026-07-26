Przez lata nękał Ewę Swobodę. W dniu jej urodzin nagle zwrócił się do niej publicznie

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-07-26 19:12

Sebastian Urbaniak przez lata nękał Ewę Swobodę, wywołując kolejne afery. Obsesyjnie zakochany w sprinterce płotkarz teraz, w dniu jej 29. urodzin, opublikował na Facebooku pos z przeprosinami i wygenerowanym przez AI zdjęciem.

Ewa Swoboda
Autor: ART SERVICE / Super Express

Sebastian Urbaniak nękał Ewę Swobodę, a jego dziwne zachowanie skończyło się m.in. głośną bójką na zgrupowaniu z Jakubem Krzewiną, czy interwencją ochrony, która siłą wyprowadziła go ze stadionu w czasie mistrzostw Polski. Sprinterka relacjonowała, że płotkarz wystawał pod jej drzwiami, zaczepiał ją na zawodach i wysyłał do niej wulgarne wiadomości. Miał również grozić śmiercią jej partnerowi.

- Były sytuacje, w których całymi godzinami potrafił za mną chodzić, przynajmniej raz stanął przed drzwiami do mojego pokoju i krzyczał coś do mnie. Pamiętam tę sytuację do dziś i cieszę się, że byłam wtedy z koleżankami, bo nie wiem, jak mogłaby się potoczyć akcja, gdyby nie one - wyjawiła Swoboda w rozmowie z WP Sportowe Fakty. - Raz wysłał do mnie wiadomość ze zdjęciem damskiego narządu płciowego. Zresztą dokładnie taką samą wiadomość wysłał wtedy do mojego chłopaka.

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Za swoje zachowanie Sebastian Urbaniak został zawieszany przez Polski Związek Lekkiej Atletyki, a sprawą zajęła się policja. Teraz, w dniu 29. urodzin Ewy Swobody, opublikował post z przeprosinami.

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"W dniu dzisiejszym składam oficjalne przeprosiny Ewie Swobodzie za swoje niestosowne zachowanie z przeszłości. Składam również najserdeczniejsze życzenia urodzinowe, niech się spełniają wszystkie marzenia .Ponadto gratuluję zdobycia kolejnego złotego medalu mistrzostw Polski oraz życzę powodzenia na zbliżających się mistrzostwach Europy w Birmingham. Mam nadzieję ,że padnie na nich rekord Polski. Pozdrawiam serdecznie" - napisał Sebastian Ubraniak, dołaczając do posta wygenerowane przez AI zdjęcie z Ewą Swobodą.

Ewa Swoboda na prywatnych zdjęciach
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EWA SWOBODA