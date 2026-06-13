Michał Piróg ujawnia powód odejścia z "Top Model". Miał dość bycia "panem od modelek"

Zmiany w "Top Model". Nowa jurorka i prowadząca

Najbliższy sezon "Top Model" zaskoczy widzów sporą dawką nowości, bo na ekranach pojawi się powiększony skład jurorski. Do znanej już ekipy, w której znajdują się Joanna Krupa, Marcin Tyszka, Dawid Woliński i Katarzyna Sokołowska, dołączy ceniona stylistka Ewelina Gralak. To jednak nie koniec roszad na planie show. W 15. edycji wsparciem dla aspirujących modeli i modelek nie będzie już Michał Piróg. Jego obowiązki przejmie Klaudia El Dursi, a sam choreograf postanowił wyjawić, dlaczego podjął decyzję o rozstaniu z produkcją.

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Michał Piróg miał dosyć bycia "panem od modelek" w "Top Model"

Były prowadzący zdradził kulisy swojego odejścia podczas nagrania podcastu "P.S. I LOVE YOU", którego gospodynią jest aktorka Ama Sieklucka. W trakcie wywiadu szczerze opowiedział o głównym powodzie, który pchnął go do zrobienia sobie przerwy od formatu modowego.

Na pewno poczułem, że muszę zrobić sobie przerwę, ale nie dlatego, że telewizja już mnie bardzo, bardzo zmęczyła. Dała mi wiele niesamowitych przeżyć, fajnych projektów, znajomości. Też dużo nauczyła mnie. Natomiast będąc tylko w telewizji albo aż w telewizji albo ciągle w telewizji, przymykamy sobie, o ile też nie zamykamy, pewnych furtek. Stajesz się twarzą z telewizji, ludzie cię kojarzą z danym brandem, z danymi programami. Twoje nazwisko przestaje być twoim nazwiskiem. Już przestajesz być byłym tancerzem, choreografem, tylko zostajesz panem od modelek, panem od "Top Model". Zostaje ci się przepięta taka duża łatka, która niby nie jest zła, ale w innych dziedzinach mojego życia zaczyna być uciążliwa. [...] Idziesz na casting i pytania: ten od modelek będzie grał tę rolę?"

Michał Piróg chce rozwijać karierę aktorską

Zamiłowanie do aktorstwa to teraz główny kierunek rozwoju zawodowego Piróga, a jego wieloletnia posada w stacji TVN mogła stanowić pewną barierę w tym środowisku.

Jak sobie to uświadomiłem pierwszy raz 10 lat temu, jak mi powiedziała pani Szumowska, że to trochę jest problematyczne, bo myślimy o tobie w pewnym filmie, ale jak będziesz panem od modelek, to trochę jest problem

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