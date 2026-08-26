Polsat wbija szpilkę TVN? Sprytny ruch stacji w sprawie Julii Wieniawy i "Tańca z Gwiazdami"

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-08-26 11:40

Polsat przerwał milczenie. Stacja oficjalnie ogłosiła, że to rzeczywiście Julia Wieniawa (27 l.) będzie nową jurorką w programie "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Artystka niedawno odeszła z konkurencyjnego "Mam Talent!" na antenie TVN. Nic więc dziwnego, że wybór dnia i formy ogłoszenia transferu wzbudził wielkie emocje.

Jeszcze niedawno dyrektor programowy Polsatu - Edward Miszczak, przekonywał, że do roli jurorki w "Tańcu z Gwiazdami" kandyduje więcej niż jedna osoba. Dziś jednak wiemy, że wybór padł na najgłośniejsze nazwisko wśród tych wymienianych w plotkach. Produkcja potwierdziła dołączenie Julii Wieniawy do ekipy show. Nie mogło zabraknąć przytyku w kierunku TVN. Dzień i sposób ogłoszenia to chyba nie przypadek...

"Taniec z Gwiazdami": Julia Wieniawa nową jurorką 

Polsat ogłosił nową członkinię jury programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" o poranku 26 sierpnia. W sieci ukazał się specjalny spot promocyjny, w którym Julia Wieniawa pojawiła się wraz z pozostałymi oceniającymi uczestników - Iwoną Pavlović, Rafałem Maserakiem i Tomaszem Wygodą. Tym samym, zamknięty został temat tego, kto zastąpi odchodzącą z flagowego programu Polsatu aktorkę Ewę Kasprzyk.

Decyzja wzbudziła wiele emocji, ale pozytywnie ocenia ją m.in. Agustin Egurrola. Tancerz i choreograf, który wraz z Wieniawą zasiadł w jury TVN-owskiego "Mam Talent!", uważa, że koleżanka sprawdzi się jako ekspertka w show, w którym sama brała udział.

Polsat uderzył w TVN? To nie pierwszy taki transfer między stacjami

Przejście Julii Wieniawy z jury programu TVN do jury programu Polsatu to tylko jedna z wielu tak głośnych ostatnio zmian w polskim show-biznesie. Edward Miszczak, który przez ponad dwie dekady był dyrektorem programowym TVN, zdaje się trzymać świat telewizyjnej rozrywki w garści. Jak już pisaliśmy, w Polsacie sprowadził do swoich show całą plejadę topowych gwiazd od konkurencji. Teraz do jego listy nabytków dołącza Julia Wieniawa.

Julia Wieniawa jurorką w Tańcu z Gwiazdami
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Palvović do Wieniawy: "słyszałam, że masz talent"

Na samym "podebraniu" się jednak nie skończyło. Oficjalne potwierdzenie nowego miejsca pracy byłej gwiazdy TVN nastąpiło w dniu, w którym właśnie ta stacja zaprezentuje w Sopocie swoją jesienną ramówkę. W dodatku pstryczek w nos pojawił się też w spocie zapowiadającym taneczny hit Polsatu. Twórcy wyraźnie stwierdzili, że trzeba dokładnie podkreślić, że była jurorka "Mam talent!"... ma talent.

- Słyszałam, że masz talent - mówi w klipie sama Czarna Mamba, Iwona Pavlović. - A mam! Dlatego wybrałam "Taniec z Gwiazdami" - odpowiada jej zadowolona Julia.

- Udowodniła, że ma talent, nie tylko na parkiecie - wtóruje im Edward Miszczak w oficjalnym komunikacie.

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DANCING WITH THE STARS. TANIEC Z GWIAZDAMI