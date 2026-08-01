Edward Miszczak kradnie gwiazdy z TVN. Kto przeszedł do Polsatu?

Twarze TVN w "Tańcu z Gwiazdami"

Jedną z pierwszych twarzy TVN, które za czasów dyrektury Edwarda Miszczaka trafiły do Polsatu, był Filip Chajzer. Choć syn Zygmunta Chajzera prowadził formaty konkurencyjnej telewizji, niespodziewanie został jednym z uczestników powracającego w wielkim stylu "Tańca z Gwiazdami". Kilka lat później podobnie stało się w przypadku Magdy Mołek. Dziennikarka przez wiele lat była czołową gwiazd TVN, a Edward namówił ją do pląsania po polsatowskim parkiecie. Co prawda plotki o jej własnym programie w Polsacie lub Polsacie Café nigdy się nie ziściły, ale prezenterka i tak pojawiła się na antenie słonecznej stacji.

ZOBACZ TAKŻE: Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski zostali bez pracy? "Podjęliśmy decyzję". Już nie poprowadzą "Halo, tu Polsat"

Wielka sensacja! Edward Miszczak o konflikcie z Hubertem Urbańskim: Nie przepadamy za sobą

Transfer "Milionerów" do Polsatu

Prawdziwą "bombę" Edward odpalił w 2025 roku. Polska była zszokowana transferem zarówno formatu, studia, jak i prowadzącego teleturnieju "Milionerzy" z TVN do Polsatu. Tym samym Miszczak zostawił Lidię Kazen - jego następczynię w TVN - bez flagowego programu. Ponoć sporo zapłacił za Huberta Urbańskiego w Polsacie. Pudelek informował, że Urbański dostaje od Polsatu około tys. zł za jeden sezon. Edward uważa, że było warto.

Miszczak ma kolejne plany

Edward Miszczak umie też wbić konkurencji mniej oczywiste "szpile". Niedawno zatrudnił Marię Prokop, czyli byłą żonę Marcina Prokopa, prowadzącego "Dzień Dobry TVN" i jurora "Mam Talent!". Pozostając przy tym talent show warto wspomnieć o spekulacjach, że nową jurorką "Tańca z Gwiazdami" będzie Julia Wieniawa, która jeszcze kilka tygodni temu była na planie programu konkurencji. Jeśli to okaże się prawdą, będzie to kolejny cios dla TVN, który podbuduje ego Edwarda Miszczaka. Kto jako następny przejdzie do Polsatu? Nie ma wątpliwości, że Miszczak ma chęć na zgarnięcie jeszcze niejednej dużej gwiazdy. Wydaje się, że Lidia Kazen ma się czego obawiać.