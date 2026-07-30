Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski zostali bez pracy? "Podjęliśmy decyzję". Już nie poprowadzą "Halo, tu Polsat"

Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski odchodzą z Polsatu

Katarzyna Cichopek i jej mąż, ale i... kolega z pracy w telewizji śniadaniowej, Maciej Kurzajewski, poinformowali, że to koniec ich pracy w Polsacie. Widzowie nie będą spędzać poranków w towarzystwie tej pary, która do tej pory prowadziła "Halo, tu Polsat". Zakochani zostali gospodarzami show pod koniec sierpnia 2024 r.

Pragniemy poinformować, że wraz z wygaśnięciem dotychczasowego kontraktu podjęliśmy decyzję o zakończeniu naszej współpracy z telewizją Polsat - pinformowali Cichopek i Kurzajewski.

Zobacz także: Dominika Serowska o relacjach z dziećmi Marcina Hakiela. "Musi być szacunek do mnie"

Małżonkowie, którzy do tej pory wspólnie działali w "Halo, tu Polsat", a od jakiegoś czasu coraz chętniej razem nagrywają filmiki publikowane na ich kanałach w social mediach, dodali:

Czas spędzony w stacji był dla nas niezwykle cennym doświadczeniem i ważnym przystankiem w dotychczasowej karierze zawodowej. Jesteśmy wdzięczni za zaufanie, wspólną pracę oraz możliwość współtworzenia projektów, które na stałe wpisały się w codzienność naszych Widzów. Teraz nadszedł czas na kolejne kroki. Zamykamy ten etap z poczuciem spełnienia i pełną gotowością na nowe wyzwania zawodowe.

Zobacz także: Kasia Cichopek dzika jak dawniej, choć "życie ją poturbowało". Pokazała się w wydaniu sprzed lat! Co myślicie?

Co dalej z pracą zawodową Kurzajewskiego i Cichopek?

Cichopek i Kurzajewski nie spoczną na laurach. Już mają plan na kolejne tygodnie (CAŁY WPIS ZNAJDZIECIE TUTAJ):

Najbliższe miesiące zamierzamy poświęcić na intensywny rozwój naszych marek osobistych oraz realizację autorskich projektów, którymi już wkrótce się z Wami podzielimy. Calej ekipie redakcyjnej programu "Halo tu Polsat" oraz wszystkim pracownikom stacji dziękujemy za każdy wspólny dzień na planie. Życzymy Wam dalszych sukcesów, niesłabnącej energii i rekordowych wyników oglądalności. Dziękujemy również Wam, naszym Widzom i Obserwatorom. Wasze wsparcie jest dla nas największą motywacją do ciągłego rozwoju. Do zobaczenia!

Będziecie tęsknić? Jeśli zabraknie wam Kasi i Maćka w Polsacie, zawsze możecie udać się na ich konta na Instagramie. Tam publikują właściwie codziennie. Cichopek jest obserwowana przez 614 tys. internautów, a Kurzajewski przez 110 tys.

"Szkoda", "Dzięki wam oglądałam 'Halo, tu Polsat'", "Bez Was ten program nie istnieje. Czekamy na Wasze nowe projekty", "Mam nadzieję, że macie Państwo nowe pomysły na siebie. Powodzenia!" - komentowali fani.

Zobacz także: Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski założyli hanboki. Tak paradowali na urlopie!

Zobacz więcej zdjęć. Marcin Hakiel czeka na swoje 4. dziecko! Dominika Serowska urodzi w listopadzie

Sensacyjne doniesienia z Polsatu! Wielu ludzi traci fuchy. Rewolucja w "Halo, tu Polsat"!

26