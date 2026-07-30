Startuje Pol'and'Rock Festival 2026! Tak wygląda teren Lotniska Czaplinek-Broczyno pierwszego dnia [ZDJĘCIA]

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-07-30 12:29

Nadszedł już ten czas w roku, odliczanie do którego trwa dla wielu i wiele niemal rok. W czwartek 30 lipca ma miejsce uroczysta inauguracja tegorocznej, 32. już edycji Pol'and'Rock Festivalu! Bramy wydarzenia otworzyły się już jednak kilka dni wcześniej, dzięki czemu jeszcze przed koncertami na Lotnisku Czaplinek-Broczyno tętni życie - zobacz zdjęcia!

Za nami już pierwsza połowa wakacji, lato jednak w pełni, a to oznacza także, że trwa właśnie tegoroczna odsłona sezonu festiwalowego. Jej kluczowym elementem jest wydarzenie, które w Polsce cieszy się wieloletnią tradycją, czyli oczywiście Pol'and'Rock Festival. W tym roku ma miejsce 32. już edycja "najpiękniejszego festiwalu świata", który odbywa się tym razem w terminie 30 lipca-1 sierpnia. W ramach wciąż obowiązującej umowy, także i w tym roku impreza ma miejsce na terenie Lotniska Czaplinek-Broczyno, a wstęp na nią jest darmowy.

Całe wydarzenie rozpocznie się oficjalnie o godzinie 15:00 po uroczystym powitaniu wszystkim przez Jurka Owsiaka, pierwsi festiwalowicze i festiwalowiczki dotarli jednak na teren Pol'and'Rocka już dwa dni wcześniej. Bramy festiwalu otworzyły się we wtorek 28 lipca o godzinie 12:00 - zdjęcia z tego momentu znajdziesz poniżej.

Pol'and'Rock Festival 2026
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Tłumy są już na terenie 32. edycji Pol'and'Rock Festivalu 2026!

Pierwsze wydarzenia na "najpiękniejszym festiwalu świata" odbyły się już w środę 29 lipca, kiedy to w namiocie Akademii Sztuk Przepięknych odbyły się koncerty Basi Giewont, Pauliny Przybysz oraz grupy Voo Voo. Od rana 30 lipca zaś w tej lokalizacji odbywają się pierwsze spotkania w ramach tegorocznej odsłony ASP: z Marzeną Figiel-Strzałą, Marianem Dziędzielem oraz Agatą Kuleszą. 

Co działo się na terenie Lotniska Czaplinek-Broczyno w godzinach poprzedzających uroczyste rozpoczęcie całej imprezy? Na miejscu już od wczesnych godzin porannych odbywają się próby do koncertów, zjazdy kolejnych festiwalowiczów i festiwalowiczek, zapełnia się pole namiotowe. Wszędzie panuje świetna, ciepła energia - zobacz, jak wygląda tegoroczny Pol'and'Rock na zdjęciach poniżej!

Ludzie grający w szachy pod białym namiotem na Pol'and'Rock Festival. O atmosferze wydarzenia przeczytasz na SE.
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