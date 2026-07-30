Maja Rutkowski zrobiła sobie biżuterię na bieluchnych zębach. Ładnie wyszło? Nie wszystkim się podoba

Maja Rutkowski poszła o krok za daleko? Na śnieżnobiałych zębach pojawiły się kolejne kamienie szlachetne

Maja Rutkowski, żona najsłynniejszego detektywa w Polsce, Krzysztofa Rutkowskiego, nie ukrywa słabości do luksusu. Otacza się nim, gdzie tylko może - czy to podczas podróży, czy we własnym domu, w garderobie. Tym razem postanowiła przenieść go prosto na swój uśmiech. Na biżuterię nazębną skusiła się już w maju, a teraz wróciła do stomatologa gwiazd po więcej. Efekt? Śnieżnobiałe zęby ozdobione złotem i kamieniami stały się tematem nie tylko zabawnego wideo nagranego z dentystą celebrytów, ale i gorącej dyskusji w sieci.

Zobacz także: Krzysztof Rutkowski ostro o byłej partnerce i synu, z którymi się sądzi. "DARMOZJADY"

Celebrytka pokazała w mediach społecznościowych nagranie prosto z gabinetu stomatologicznego (ZDJĘCIA I WIDEO ZNAJDZIECIE TUTAJ). Zamiast klasycznej kontroli czy wybielania (jej zęby już wyróżniają się intensywną bielą!) zafundowała sobie nietypową biżuterię nazębną. Kilka miesięcy temu przyznała, że zastanawia się, czy odkryła właśnie nowy trend, czy może posunęła się o krok za daleko. Jak zauważyła, diamentowe ozdoby na zębach nikogo już nie dziwią, ale połączenie złota z rubinami to coś znacznie bardziej odważnego.

Na reakcję internautów nie trzeba było długo czekać. Pod publikacją pojawiły się setki komentarzy. Część obserwatorów była zachwycona i przekonywała, że błyszczący uśmiech idealnie pasuje do wizerunku Mai. Pojawiły się też opinie, że ozdób jest zbyt wiele, a niektórzy porównywali efekt do... resztek jedzenia pozostawionych na zębach.

"Osobiście mi się to nie podoba, zwłaszcza te kolorowe, bo jak sie uśmiechniesz, to wyglada jak byś coś miał na zębach. Ale to kwestia gustu", "To nie chodzi o to, kto co robi z pieniędzmi, tylko jak to wygląda, a wygląda to jak naklejki z gazety na plastikowych zębach. Kobieta ogólnie piękna i ma fajny styl, widać też dystans do siebie. No ale te zęby to słabe", "Wygląda jak przyklejone rodzynki i nieumyte zęby" - pisali internauci.

Zobacz także: Krzysztof Rutkowski spisał testament! Mówi o śmierci. Tylko nam zdradził szczegóły

Więcej biżuterii na zębach. Krzysztof Rutkowski też ma swoją

Wcześniej celebrytka pokazywała już biżuterię nazębną w postaci diamentu przypominającego motyla. Podobne ozdoby nosił także Krzysztof Rutkowski, który zdecydował się na złoty element w kształcie dolara. Wygląda więc na to, że w rodzinie Rutkowskich luksus nie kończy się na biżuterii, zegarkach czy samochodach, a błyszczeć mają nawet zęby. Rutkowski podczas kolejnej wizyty stomatologicznej ozdobiła całą górną szczękę! Na jej zebach lśnią drobne kółeczka, jest i gwiazdka.

Jak wam się podoba?

Zobacz także: Maja Rutkowski pokazała zdjęcia z młodości. Podbijała świat mody. Bardzo się zmieniła?

Zobacz więcej zdjęć. Marcin Hakiel czeka na swoje 4. dziecko! Dominika Serowska urodzi w listopadzie

Krzysztof Rutkowski o testamencie. Padły mocne słowa!

26