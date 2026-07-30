Operacje plastyczne, poprawki i mnóstwo makijażu. Tak wyglądają gwiazdy przed i po operacjach plastycznych

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Które polskie gwiazdy korzystają z pomocy chiruga plastycznego?
Gwiazdy nie ukrywają tego, że coraz chętniej korzystają z pomocy chiruga plastycznego, ale również z pomocy kosmetologów. Operacje nosów, drobne liftingi, powiększanie ust czy piersi, ale nawet zmiany całego wyglądu twarzy.
Ewelona czy Julia von Stein poddały się operacjom plastycznym, aby wygrać z własnymi kompleksami. Obecnie kobiety mówią wprost o tym, że czasami tego żałują. Osobą czasami niezadowoloną z interwencji kosmetycznych była też Aneta Glam. Influencerka nie ukrywała tego, że nie zamierza poddawać się już więcej operacjom, ponieważ nie jest to do końca ekologiczne.
Małgorzata Rozenek-Majdan nawet wprost wymieniła, co sobie operowała.
- Mezoterapia, botoks, stymulatory tkankowe. Bo ja myślałam, że pytamy o twarz, ale jakbyśmy pytali ogólnie, no to wiadomo, że biust i to parę razy. W obie strony - powiedziała prezenterka telewizyjna dla Pudelka.
Okazało się, że zdecydowała się na zmniejszenie piersi przez zmianę stylu życia.
Julia von Stein żałuje operacji plastycznych
Julia von Stein od kilku lat chwali się w mediach swoimi operacjami plastycznymi. Oto lista zabiegów, do których wprost się przyznała:
- nos (korekta)
- powiększenie piersi
- powiększenie pośladków
- lifting twarzy (deep plane)
- lifting szyi
- lifting czoła
- lifting brwi
- piłowanie brody
- przeszczep tłuszczu do powiek dolnych i czoła
- foxy eyes (uniesienie kącików oczu)
- wyszczuplenie twarzy (usunięcie poduszek Bichata).
Niedawno przyznała, że jednak żałuje wszystkich zabiegów.
- CHCIAŁAM SIĘ TYLKO AKCEPTOWAĆ… Po roku milczenia najwyższy czas, żebym to ja zabrała głos. Zaczęłam zarabiać pieniądze i większość pieniędzy, które zarabiałam, od początku wkładałam w swój wygląd, bo siebie po prostu nie akceptowałam. Ale te moje kompleksy dalej nie minęły. Nie popełnijcie mojego błędu i nie spier*olcie sobie życia - powiedziała.
Dziewczyna planuje poddać się kolejnemu zabiegowi, aby poprawić niektóre mankamenty.
Gwiazdy przed i po zabiegach medycyny estetycznej
Postanowiliśmy zebrać w galerię zdjęć wielką przemianę polskich gwiazd. Zobaczysz tam, jak wyglądali przed pomocą medycyny estetycznej, a jak obecnie. Niektórych osób nie poznacie po zdjęciach, ale spokojnie, na kolejncyh slajdach będą ich teraźniejsze fotografie. Nie tylko Laluna, Julia von Stein czy Marianna Schreiber. Musicie to zobaczyć!