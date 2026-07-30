Operacje plastyczne, poprawki i mnóstwo makijażu. Tak wyglądają gwiazdy przed i po operacjach plastycznych

Które polskie gwiazdy korzystają z pomocy chiruga plastycznego?

Gwiazdy nie ukrywają tego, że coraz chętniej korzystają z pomocy chiruga plastycznego, ale również z pomocy kosmetologów. Operacje nosów, drobne liftingi, powiększanie ust czy piersi, ale nawet zmiany całego wyglądu twarzy.

Ewelona czy Julia von Stein poddały się operacjom plastycznym, aby wygrać z własnymi kompleksami. Obecnie kobiety mówią wprost o tym, że czasami tego żałują. Osobą czasami niezadowoloną z interwencji kosmetycznych była też Aneta Glam. Influencerka nie ukrywała tego, że nie zamierza poddawać się już więcej operacjom, ponieważ nie jest to do końca ekologiczne.

Małgorzata Rozenek-Majdan nawet wprost wymieniła, co sobie operowała.

- Mezoterapia, botoks, stymulatory tkankowe. Bo ja myślałam, że pytamy o twarz, ale jakbyśmy pytali ogólnie, no to wiadomo, że biust i to parę razy. W obie strony - powiedziała prezenterka telewizyjna dla Pudelka.

Okazało się, że zdecydowała się na zmniejszenie piersi przez zmianę stylu życia.

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Julia von Stein żałuje operacji plastycznych

Julia von Stein od kilku lat chwali się w mediach swoimi operacjami plastycznymi. Oto lista zabiegów, do których wprost się przyznała:

nos (korekta)

powiększenie piersi

powiększenie pośladków

lifting twarzy (deep plane)

lifting szyi

lifting czoła

lifting brwi

piłowanie brody

przeszczep tłuszczu do powiek dolnych i czoła

foxy eyes (uniesienie kącików oczu)

wyszczuplenie twarzy (usunięcie poduszek Bichata).

Niedawno przyznała, że jednak żałuje wszystkich zabiegów.

- CHCIAŁAM SIĘ TYLKO AKCEPTOWAĆ… Po roku milczenia najwyższy czas, żebym to ja zabrała głos. Zaczęłam zarabiać pieniądze i większość pieniędzy, które zarabiałam, od początku wkładałam w swój wygląd, bo siebie po prostu nie akceptowałam. Ale te moje kompleksy dalej nie minęły. Nie popełnijcie mojego błędu i nie spier*olcie sobie życia - powiedziała.

Dziewczyna planuje poddać się kolejnemu zabiegowi, aby poprawić niektóre mankamenty.

Gwiazdy przed i po zabiegach medycyny estetycznej

Postanowiliśmy zebrać w galerię zdjęć wielką przemianę polskich gwiazd. Zobaczysz tam, jak wyglądali przed pomocą medycyny estetycznej, a jak obecnie. Niektórych osób nie poznacie po zdjęciach, ale spokojnie, na kolejncyh slajdach będą ich teraźniejsze fotografie. Nie tylko Laluna, Julia von Stein czy Marianna Schreiber. Musicie to zobaczyć!