Dominika Serowska o relacjach z dziećmi Marcina Hakiela. "Musi być szacunek do mnie"

Dominika Serowska i Marcin Hakiel spodziewają się dziecka

Marcin Hakiel (43 l.) i Katarzyna Cichopek (43 l.) wiosną 2022 roku ogłosili rozstanie. Ta informacja zaskoczyła nie tylko fanów pary. Przez lata uchodzili za idealne małżeństwo. Dziś byli partnerzy układają sobie życie na nowo. Gwiazda "M jak miłość" krótko po rozstaniu zaczęła pojawiać się u boku kolegi z pracy, Macieja Kurzajewskiego (53 l.). Z kolei tancerz związał się z Dominiką Serowską (34 l.).

Pod koniec października ubiegłego roku Cichopek i Kurzajewski wzięli ślub. Były mąż aktorki jeszcze nie zdecydował się na ten krok. Zdołał już za to powiększyć swoją rodzinę. W grudniu 2024 roku Dominika Serowska i Marcin Hakiel powitali na świecie swoje pierwsze dziecko. Trzy miesiące później malutki Romeo zadebiutował z tatą na ściance.

Za kilka miesięcy do patchworkowej rodziny dołączy kolejna pociecha. 26 czerwca Serowska podzieliła się na Instagramie radosną nowiną. Wiele wskazuje na to, że para spodziewa się chłopca.

Dla Marcina Hakiela będzie to czwarte dziecko. Tancerz ma jeszcze dwójkę dzieci ze związku z Katarzyną Cichopek - niespełna 17-letniego Adama i 12-letnią Helenę. W przeciwieństwie do najmłodszego syna, jego starsze pociechy rzadko pojawiają się w social mediach. Wiadomo jednak, że gwiazdor dba o dobre relacje z dziećmi.

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Dominika Serowska o relacji z dziećmi Marcina Hakiela

Mediów zdecydowanie nie unika Dominika Serowska. Niedawno gościła w programie "Party u Simony", gdzie podzieliła się m.in. swoimi przemyśleniami na temat bezstresowego wychowania. Okazuje się, że nie jest fanką tej metody.

W ogóle nie jestem fanką. To jest porażka. Bezstresowe wychowanie wychowało pokolenie, które jest bardzo słabe. Słabe też psychicznie. Potem wchodząc w dorosłość ludzie są w szoku, że ktoś im czegoś zabrania, że ktoś im zwróci uwagę - stwierdziła z mocą.

W rozmowie celebrytka została zapytana również o to, jaką jest macochą dla dzieci swojego ukochanego. Dominika przyznała, że zna granice i nie wchodzi w role drugiej mamy. Nie jest też koleżanką.

Macocha straszne słowo. Nie wiem, wydaje mi się że normalną. Nigdy nie wchodziłam w rolę drugiej mamy tutaj. Jestem gdzieś pomiędzy. Na pewno musi być szacunek do mnie, bo nie jestem koleżanką. Ale ja jestem bardziej wyluzowaną sobą. Na zasadzie jeśli coś jest nie tak, to mówię Marcinowi, żeby on się tym zajął, bo to nie jest moja rola. Oczywiście Marcin czasem na mnie zwala, bo mówi, że jestem taką osobą, że jak powiem, to wszyscy się słuchają. Ale czasem dziecku trzeba powiedzieć "nie" - wyznała Serowska.

Przyszła mama opowiedziała o tym, jak na wiadomość o ciąży zareagowały dzieci tancerza. Adam i Helena zdziwili się, że "tak szybko poszło". Stwierdziła, że chociaż Marcin Hakiel nie ukrywał że chce mieć więcej dzieci, to wszyscy byli zaskoczeni.

Myślę, że wszyscy byliśmy trochę w szoku i każdy musiał się z tym oswoić. Marcin tylko nie był, to jest podejrzane. Też Adam dowiedział się przez telefon, bo jest na wymianie, nie ma go z nami. A jeśli chodzi o Helę, to na początku musiała się oswoić. Jak to dziecko, myśli: "A jak to będzie". A teraz się pyta, jak się czuję, czy czuję ruchy - dodała Dominika Serowska.

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Sonda Czy Dominika Serowska pasuje do polskiego show-biznesu? Tak, absolutnie! Jest wyrazista i ma potencjał celebrycki Może, ale tylko w programach typu reality show. Na więcej nie ma szans Nie. Show-biznes potrzebuje profesjonalistów, a nie tylko partnerek znanych osób