Alarm w Wielkopolsce! Nawałnice uderzyły, strażacy ewakuowali harcerzy [ZDJĘCIA]

Niebezpieczna pogoda daje się we znaki mieszkańcom Wielkopolski. W związku z przechodzącymi nad regionem burzami strażacy nieprzerwanie prowadzą działania związane z usuwaniem skutków silnego wiatru oraz intensywnych opadów deszczu.

Jak przekazali Wielkopolscy Strażacy, do godziny 20:00 na terenie województwa odnotowano już ponad 120 zgłoszeń. Najwięcej pracy mają strażacy w powiatach wolsztyńskim, nowotomyskim oraz gostyńskim.

Interwencje dotyczą przede wszystkim powalonych drzew, połamanych konarów, uszkodzonych dachów oraz problemów z przejezdnością dróg. Strażacy zabezpieczają miejsca zdarzeń i usuwają zagrożenia powodowane przez silny wiatr.

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Niebezpieczna sytuacja dotknęła również uczestników obozów harcerskich. Obecnie na terenie Wielkopolski działa 44 obozy, w których przebywa ponad 2,5 tysiąca osób. W związku z pogarszającymi się warunkami pogodowymi podjęto decyzję o prewencyjnej ewakuacji 121 uczestników obozu harcerskiego w Grójcu Wielkim w powiecie wolsztyńskim.

Strażacy apelują do mieszkańców o zachowanie ostrożności i śledzenie aktualnych komunikatów pogodowych. Podczas burz należy unikać przebywania pod drzewami oraz stosować się do zaleceń służb ratunkowych.

Synoptycy ostrzegają, że gwałtowne zjawiska pogodowe mogą jeszcze występować w regionie.