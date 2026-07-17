Śmierć w pociągu WKD do Warszawy. Pasażer stracił przytomność

- Do dramatu doszło w piątkowe popołudnie w rejonie przystanku Opacz.
- Starszy mężczyzna nagle stracił przytomność w wagonie WKD.
- Kursowanie składów w stronę stolicy zostało na pewien czas zablokowane.
81-latek nagle zasłabł w pociągu WKD
Piątkowa podróż składem Warszawskiej Kolei Dojazdowej z Grodziska Mazowieckiego w kierunku stolicy zakończyła się dramatem. Gdy pociąg zbliżał się do stacji Opacz, jeden z podróżnych stracił przytomność. Zanim w wagonie pojawili się specjaliści, pierwszej pomocy udzielali mu inni pasażerowie. Po przybyciu służb akcję ratunkową przejął wykwalifikowany zespół medyczny.
Służby potwierdzają zgon pasażera. Akcja policji i prokuratury
Stołeczni funkcjonariusze poinformowali, że pomimo długotrwałych wysiłków wielu osób życia 81-letniego mężczyzny nie udało się uratować. Wezwany do pociągu lekarz musiał ostatecznie potwierdzić śmierć pasażera. W działaniach na stacji brali udział ratownicy, jednostki straży pożarnej oraz policja, która skrupulatnie zabezpieczała teren pod nadzorem prokuratora.
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Z powodu interwencji ratunkowej i śledczej kursowanie składów WKD w stronę centrum stolicy zostało całkowicie wstrzymane. Pasażerowie na tej trasie musieli uzbroić się w cierpliwość, ponieważ opóźnienia na torach były bardzo znaczące. Dokładne okoliczności i przyczyny nagłego zasłabnięcia seniora będą teraz szczegółowo badane przez śledczych.
Źródło: Wawa Hot News 24