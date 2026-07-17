Śmierć w pociągu WKD do Warszawy. Pasażer stracił przytomność

Do dramatu doszło w piątkowe popołudnie w rejonie przystanku Opacz.

Starszy mężczyzna nagle stracił przytomność w wagonie WKD.

Kursowanie składów w stronę stolicy zostało na pewien czas zablokowane.

81-latek nagle zasłabł w pociągu WKD

Piątkowa podróż składem Warszawskiej Kolei Dojazdowej z Grodziska Mazowieckiego w kierunku stolicy zakończyła się dramatem. Gdy pociąg zbliżał się do stacji Opacz, jeden z podróżnych stracił przytomność. Zanim w wagonie pojawili się specjaliści, pierwszej pomocy udzielali mu inni pasażerowie. Po przybyciu służb akcję ratunkową przejął wykwalifikowany zespół medyczny.

Służby potwierdzają zgon pasażera. Akcja policji i prokuratury

Stołeczni funkcjonariusze poinformowali, że pomimo długotrwałych wysiłków wielu osób życia 81-letniego mężczyzny nie udało się uratować. Wezwany do pociągu lekarz musiał ostatecznie potwierdzić śmierć pasażera. W działaniach na stacji brali udział ratownicy, jednostki straży pożarnej oraz policja, która skrupulatnie zabezpieczała teren pod nadzorem prokuratora.

Zablokowany ruch pociągów do Warszawy

Z powodu interwencji ratunkowej i śledczej kursowanie składów WKD w stronę centrum stolicy zostało całkowicie wstrzymane. Pasażerowie na tej trasie musieli uzbroić się w cierpliwość, ponieważ opóźnienia na torach były bardzo znaczące. Dokładne okoliczności i przyczyny nagłego zasłabnięcia seniora będą teraz szczegółowo badane przez śledczych.

Źródło: Wawa Hot News 24