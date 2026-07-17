Policjant postrzelony podczas interwencji! Dramatyczne sceny na ulicy

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w dzielnicy Noerresundby w Aalborgu na północy Danii. Jak informuje PAP, służby początkowo zostały wezwane do pożaru jednego z budynków przemysłowych. Sytuacja szybko przerodziła się jednak w dramatyczną akcję z użyciem broni.

Tre personer, heriblandt en politimand, er blevet ramt af skud ved en konfrontation i Nørresundby fredag eftermiddag.Patruljevogn rykkede ud, fordi der var anmeldelse om brand.Og her kom det til en ildkamp.https://t.co/wMkwZCnMU6📷 Henning Bagger/Ritzau Scanpix pic.twitter.com/PutqO1w40X— Berlingske (@berlingske) July 17, 2026

Z komunikatu duńskiej policji, cytowanego przez media, wynika, że po przybyciu funkcjonariuszy na miejsce w ich kierunku padły strzały. Jeden z policjantów został ranny. Mundurowi odpowiedzieli ogniem, raniąc napastnika. W trakcie wymiany strzałów obrażeń doznała również osoba postronna.

Jak podaje PAP, policja nie ujawniła, w jakim stanie znajdują się poszkodowani. Wiadomo jedynie, że na miejsce skierowano liczne, silnie uzbrojone oddziały oraz kilka karetek pogotowia.

Według informacji przekazanych przez dziennik „Ekstra Bladet”, początkowo interwencja dotyczyła wyłącznie pożaru. Dopiero później okazało się, że na miejscu doszło również do strzelaniny.

W związku z zagrożeniem policja zaapelowała do mieszkańców okolicy o natychmiastowe opuszczenie rejonu zdarzenia i szukanie bezpiecznego schronienia. Jak cytuje PAP za regionalną stacją TV 2 Nord, funkcjonariusze wezwali mieszkańców do bezwzględnego stosowania się do wydawanych poleceń.

Okoliczności zdarzenia są wyjaśniane. Policja nie przekazała na razie informacji o motywach działania sprawcy.