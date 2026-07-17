Wyjątkowe chwile u Kacpra Tomasiaka! Mieszkanie w budowie, a tu taka wiadomość

Kacper Tomasiak zdobył na igrzyskach olimpijskich trzy medale, a w nagrodę otrzymał m.in. mieszkanie w powstającym Mieście Polskich Mistrzów Olimpijskich.

W czerwcu 19-letni skoczek wybrał swoje mieszkanie, a w lipcu był specjalnym gościem uroczystego wmurowania kamienia węgielnego pod budowę.

Tomasiak został też patronem budynku powstającego z myślą o bohaterach ZIO Mediolan-Cortina 2026.

Kacper Tomasiak wyskakał mieszkanie. Budowa z myślą o bohaterze igrzysk

W czerwcu Kacper Tomasiak wybrał już mieszkanie, które otrzyma w nagrodę za wspaniałe igrzyska olimpijskie rozegrane w skokach narciarskich w magicznym dla polskich kibiców Predazzo. Potrójny medalista może liczyć na lokum o powierzchni 45 metrów kwadratowych, którego wartość wynosi około miliona złotych. Powstaje ono w Mieście Polskich Mistrzów Olimpijskich budowanym przez firmę Profbud w Mysiadle tuż pod Warszawą, gdzie 17 lipca oficjalnie wmurowano kamień węgielny ze specjalnym udziałem Tomasiaka.

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- Do murarza to jeszcze dużo brakowało - śmiał się po czynnym udziale w uroczystości 19-letni skoczek narciarski, który pojawił się na niej z mamą, Kingą. Zapytany przez dziennikarzy, czy nie może się już doczekać przeprowadzki do Warszawy, podszedł do tego na chłodno.

Nie odliczam dni do tego momentu, bo na pewno nie będę tutaj cały czas przebywał. Treningi będą jednak głównie w Beskidach. Wiadomo, że czasami myślę, co będę robił z tym mieszkaniem, ale na razie spokojnie do tego podchodzę - przyznał Tomasiak.

A czy w ogóle chce przeprowadzić się do stolicy?

- Ciężko stwierdzić. Pewnie musiałbym tu chwilę pomieszkać i sprawdzić, jak się tu mieszka. Na razie nie mam konkretnego planu i dopiero w przyszłości będę decydował - podkreślił.

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Tomasiak jak mistrzyni olimpijska Aleksandra Mirosław

Do odbioru mieszkania jeszcze trochę, a w Mieście Polskich Mistrzów Olimpijskich kształtu nabrał już pierwszy budynek powstający z myślą o bohaterach ostatnich letnich igrzysk w Paryżu. Jego patronką została mistrzyni olimpijska Aleksandra Mirosław, a w powstającym sąsiednio bloku z przeznaczeniem dla gwiazd zimowych igrzysk Mediolan-Cortina 2026 ta zaszczytna rola przypadła multimedaliście Tomasiakowi.

Mieszkania w formie nagrody za olimpijskie sukcesy oprócz nich otrzymają m.in. pięściarka Julia Szeremeta, kolarka Daria Pikulik, kajakarka Klaudia Zwolińska, panczenista Władimir Semirunnij i kolega Tomasiaka ze srebrnego duetu - Paweł Wąsek.

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