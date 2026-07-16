Kiedyś Leo Messi nosił Lamine Yamala na rękach! Teraz Argentyńczyk chce go pokonać w finale!

Marcin Szczepański
Marcin Szczepański
2026-07-16 15:44

Leo Messi i Lamine Yamal, dwie gwiazdy futbolu, staną naprzeciw siebie w finale mistrzostw świata. Choć dziś są rywalami, łączy ich wyjątkowa historia sprzed lat. Czy Argentyńczyk, który niegdyś nosił Hiszpana na rękach, zdoła go pokonać? Który z nich podniesie puchar za mistrzostwo świata?

Ich drogi przecięły się po raz pierwszy w 2007 roku. Wówczas FC Barcelona przygotowywała kalendarz charytatywny. To właśnie wtedy, podczas jednej z sesji zdjęciowych, Leo Messi kąpał kilkumiesięcznego Lamine Yamala w obecności jego mamy. Nikt nie mógł wtedy przypuszczać, że to pozornie zwykłe spotkanie będzie miało tak symboliczny wymiar. Argentyński kapitan trzymał w ramionach przyszłą gwiazdę Barcelony i reprezentacji Hiszpanii, choć sam o tym w tamtym monecie nie wiedział.

Leo Messi pokazał, że jest wielki. Jacek Bąk prognozuje finał mundialu [ROZMOWA SE]

Finał mundialu: Starcie mistrza z młodą nadzieją

Po wielu latach los ponownie zetknął obu piłkarzy. Tym razem areną ich spotkania będzie murawa w finale mistrzostw świata 2026. Messi, jako niekwestionowany lider Argentyny, zachwyca formą, mając na koncie już osiem goli w turnieju. Jego celem jest nie tylko tytuł króla strzelców i miano najlepszego zawodnika, ale przede wszystkim obrona mistrzostwa świata, które Argentyna zdobyła cztery lata temu.

Hiszpania była genialna, zamęczyła Francję. Jerzy Dudek z uznaniem o finaliście mundialu [ROZMOWA SE]

Yamal: Czy młody Hiszpan zaskoczy dawnego mentora?

W decydującym meczu zobaczymy również reprezentację Hiszpanii, której Lamine Yamal jest prawdziwym motorem napędowym. Hiszpan zdobył już jedną bramkę. Pytanie brzmi: czy w finale mundialu uda mu się powiększyć swój strzelecki dorobek i, co najważniejsze, przechytrzyć swojego dawnego opiekuna i gwiazdę Argentyny?

Leo Messi wciąż głodny sukcesów. Guillermo Barros Schelotto o kapitanie Argentyny [ROZMOWA SE]

Leo Messi i Lamine Yamal. Na wstawce zdjęcie z kąpieli niemowlęcia. O ich rywalizacji w finale przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 17
Szybki QUIZ. Leo Messi czy Cristiano Ronaldo? Tylko dwie odpowiedzi do wyboru
Pytanie 1 z 20
Który piłkarz nie grał w Realu Madryt?
JAN TOMASZEWSKI PODSUMOWUJE 1/16 FINAŁU MUNDIALU: MESSI MOŻE NOGĄ KRAWATY WIĄZAĆ
Lamine Yamal i jego dziewczyna Ines Garcia
Galeria zdjęć 55
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ARGENTYNA
Lamine Yamal
HISZPANIA
MISTRZOSTWA ŚWIATA
LEO MESSI
MUNDIAL