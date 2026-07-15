Ashlyn Castro pochodzi z Long Beach w Kalifornii i jest starsza od 23-letniego Jude'a Bellinghama o ponad pięć lat. Karierę buduje w mediach społecznościowych. Na Instagramie ma ponad 730 tysięcy obserwujących. Pracuje jako modelka, pojawiała się też w teledyskach.

Jude Bellingham i jego dziewczyna Ashlyn Castro. Modelka jest dużo starsza od piłkarza

Przed Judem Bellinghamem była związana m.in. z aktorem Michaelem B. Jordanem (od końca 2017 roku). Łączono ją również m.in. z Terance'em Mannem i LaMello Ballem, amerykańskimi gwiazdami NBA. Gdy jej związek z gwiazdą Realu Madryt stał się publiczny, Ashlyn Castro postanowiła nawet odnieść się do tych plotek, przez które była atakowana przez fanki piłkarza.

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- Miałam tylko trzech chłopaków. W 2017 roku byłam w swoim pierwszym związku, a mój chłopak był osobą publiczną. Przez to zaczęto o mnie mówić i plotkować, wymyślając wiele rzeczy. Później byłam związana tylko z dwoma innymi chłopakami - tłumaczyła się na TikToku modelka, odpowiadając na sporą falę hejtu.

Z Jude'em Bellinghamem zaczęła być kojarzona na początku 2025 roku. Ich związek nabrał rozgłosu, gdy Ashlyn Castro pojawiła się na trybunach Santiago Bernabéu obok rodziny angielskiego piłkarza. Od tamtej pory kibicuje mu podczas meczów Realu Madryt i reprezentacji Anglii, w tym na Mundialu 2026.

GALERIA: Ashlyn Castro, dziewczyna Jude'a Bellinghama

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Dziewczyna Jude'a Belllinghama mierzyła się z okrutnymi oskarżeniami

Dziewczynie Jude'a Bellinghama zarzucano też... świadczenie usług towarzyskich. 28-latka nagle pojawiła się na stronie internetowej pośredniczącej w ekskluzywnych usługach towarzyskich. To zapoczątkowało kolejną falę hejtu, oskarżeń i nieprzychylnych jej artykułów. Okazało się jednak, że Ashlyn Castro padła ofiarą internetowych trolli, którzy bezprawnie wykorzystali jej zdjęcia i w oparciu o nie stworzyli fikcyjne konto modelki. W jej obronie stanął autor fotografii, który potwierdził w mediach społecznościowych, że zdjęcia zostały użyte bez jego wiedzy i zgody.

- Ludzie po prostu wymyślali kolejne historie, aby uzasadnić swoją nienawiść do mnie. Było to wszystko związane z osobą, z którą wówczas się spotykałam- żaliła się Ashlyn Castro na Tiktoku.