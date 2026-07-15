Piękna rywalka Igi Świątek potajemnie wzięła ślub, a tu taka zawierucha! To nie koniec

Katie Boulter i Alex de Minaur, którzy zaręczyli się w grudniu 2024 roku, pobrali się podczas niezwykle kameralnej i trzymanej w ścisłej tajemnicy ceremonii. Odbyła się ona w zabytkowym kościele w hrabstwie Leicestershire, skąd pochodzi panna młoda. Data nie była przypadkowa – uroczystość zbiegła się w czasie z męskim finałem Wimbledonu, co pozwoliło parze uniknąć medialnego zgiełku. W wydarzeniu uczestniczyli jedynie najbliżsi członkowie rodziny, a okoliczni mieszkańcy zostali poproszeni o całkowitą dyskrecję. Wybór tego terminu wywołał jednak niemałą burzę w środowisku tenisowym!

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Katie Boulter i Alex de Minaur wzięli tajny ślub i wybuchła burza. A to nie koniec

Niektórzy fani i komentatorzy skrytykowali parę, sugerując że organizacja ślubu w dniu wielkiego finału świadczyła o braku wiary we własne szanse na dotarcie do końcowych etapów turnieju. Zarówno Boulter, jak i de Minaur odpadli z Wimbledonu wcześniej niż zakładano (odpowiednio 1. i 4. runda), co tylko podsyciło te spekulacje.

Jak donosi "Daily Mail", za tą zaskakującą decyzją stał bardzo osobisty i wzruszający powód. Ceremonia została zorganizowana w pośpiechu, aby mógł w niej uczestniczyć dziadek Katie Boulter, z którym tenisistka jest wyjątkowo blisko związana. Ze względu na jego pobyt pod opieką szpitalną, para chciała mieć pewność, że będzie on obecny w tym wyjątkowym dla nich dniu. Według relacji, Boulter była niezwykle szczęśliwa, że mogła spędzić z nim czas po ceremonii.

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"Dla jasności, że czasami nie wszystko jest takie, jak się wydaje na pierwszy rzut oka" - skomentował całe zamieszanie znany dziennikarz Jose Moron.

Po skromnej uroczystości nowożeńcy wraz z gośćmi świętowali w pobliskim lokalnym pubie. To jednak nie koniec celebracji. Jak zapowiedziano, już w przyszłym tygodniu ma się odbyć znacznie większa ceremonia, na którą zaproszeni zostaną przyjaciele i bliscy także z tenisowego świata. Można spodziewać się naprawdę hucznej imprezy!

Le ha caído bastantes críticas a De Miñaur al saberse que su boda con Katie Boulter fue el mismo día de la final de Wimbledon, como si él no tuviese fe de que pudiese haber llegado hasta la final en el torneo.Informa el Daily Mail que esta ceremonia se organizó de manera rápida… pic.twitter.com/xzEbcJzBF8— José Morón (@jmgmoron) July 14, 2026